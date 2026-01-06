Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

Пазарът на пилотите в MotoGP за сезон 2027 със сигурност ще бъде изключително интересен, тъй като общо 19 състезателя са с изтичащи договори в края на 2026 година.

Who do you think will be the 2026 World Champion? #MotoGP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 6, 2026

В това число влизат и най-големите звезди на спорта в момента: братята Алекс и Марк Маркес, Франческо Баная, Хорхе Мартин, Фабио Куартараро и Марко Бедзеки. Реално единствените, които имат сигурни места на стартовата решетка в кралския клас за сезон 2027 са: Йоан Зарко и двамата новобранци Диого Морейра и Топрак Разгатлиоглу. Зарко и Разгатлиоглу са обвързани съответно с Хонда и Ямаха до края на 2027 година, а контрактът на Морейра с Хонда е и за сезон 2028.

After all the pain and sacrifices that @marcmarquez93 went through, it was all worth it for this exact moment 🏆#JapaneseGP 🇯🇵 | #SeasonRecap pic.twitter.com/yTuEucGH0o — MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 3, 2026

Очакванията са пазарът на пилотите да се нареди сравнително рано в хода на сезон 2026, а един от ключовите играчи на него да бъде Куартараро. Французинът не е един и два пъти е заявявал, че неговото бъдеще в Ямаха ще зависи изцяло от представянето на новия V4 мотор още в началото на сезона. Ако шампионът за 2021 година не е доволен от него, то най-вероятно той ще потърси трансфер в друг производител. Важно е обаче да се отбележи, че всеки трансфер преди сезон 2027 носи риск, тъй като догодина в MotoGP ще бъдат въведени новите технически правила, които могат да пренаредят класирането.

Всички пилоти в MotoGP с изтичащи договори в края на 2026 година по азбучен ред:

Ай Огура (Тракхаус Априлия) Алекс Маркес (Грезини Дукати) Алекс Ринс (Ямаха) Брад Биндър (КТМ) Джак Милър (Прамак Ямаха) Енеа Бастианини (Tech3 КТМ) Жоан Мир (Хонда) Лука Марини (Хонда) Маверик Винялес (Tech3 КТМ) Марк Маркес (Дукати) Марко Бедзеки (Априлия) Педро Акоста (КТМ) Раул Фернандес (Тракхаус Априлия) Фабио Ди Джанантонио (VR46 Дукати) Фабио Куартараро (Ямаха) Фермин Алдегер* (Грезини Дукати) Франко Морбидели (VR46 Дукати) Франческо Баная (Дукати) Хорхе Мартин (Априлия)

*Има опция за още две години

Снимки: MotoGP