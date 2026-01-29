Популярни
Хорхе Мартин сменя Фабио Куартараро в Ямаха

  • 29 яну 2026 | 15:45
Хорхе Мартин сменя Фабио Куартараро в Ямаха

Хорхе Мартин и Ямаха финализират детайлите по 2-годишния договор на бившия световен шампион в MotoGP с японската компания, като Мартин ще смени Фабио Куартараро, за който днес излезе информация, че е подписал с Хонда.

Мартин ще напусне Априлия в края на 2026, като това ще е вторият му сезон в тима, с който той подписа през 2024, когато спечели световната титла в MotoGP, но от Дукати избраха Марк Маркес за пилот в заводския си тим.

Как Хонда успя да открадне Фабио Куартараро от Ямаха?
Как Хонда успя да открадне Фабио Куартараро от Ямаха?

Мартин се опита да напусне Априлия в края на миналата година, като не успя да се измъкне от договора си с италианската компания. Очаква се, че договорът с Ямаха ще е факт съвсем скоро и Мартин ще стане пилот на марката на 29 години.

През 2027 Мартин ще се състезава с трети различен мотоциклет в последните 4 години, след като напусна Прамак Дукати в края на 2024 и ще прекара общо 2 години в Априлия.

Трансферна бомба в MotoGP! Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда
Трансферна бомба в MotoGP! Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

Мартин ще пропусне тестовете на “Сепанг” другата седмица, тъй като все още не се е възстановил от двете операции, които претърпя през зимата, които се наложиха след падането, което направи в Гран При на Япония. Преди това, Мартин направи най-тежката катастрофа в кариерата си в Катар и пропусна по-голямата част от сезон 2025 в MotoGP.

Бившият шампион все пак ще пътува за Малайзия и ще участва в представянето на новия сезон на 6-7 февруари, а на тестовете ще го замести тест пилотът на Априлия Лоренцо Салвадори, който ще кара заедно с другия заводски пилот Марко Бедзеки.

Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"
Хорхе Мартин няма да кара на теста в Малайзия, но ще бъде на "Сепанг"

Тепърва предстои да се разбере ако Куартараро премине в Хонда, а Мартин - в Ямаха, който ще смени Хорхе Мартин в Априлия.

Снимки: Gettyimages

