Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

  • 30 яну 2026 | 13:44
  • 419
  • 0
Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

След като вчера се появи информация, че Фабио Куартараро ще премине от Ямаха в Хонда за старта на сезон 2027 в MotoGP, а неговото място ще бъде заето от Хорхе Мартин, сега се появи информация, че и Педро Акоста вече е подписал договор за догодина.

Хорхе Мартин сменя Фабио Куартараро в Ямаха
Хорхе Мартин сменя Фабио Куартараро в Ямаха

Според испанския вестник AS настоящият лидер на КТМ ще се раздели с австрийския производител, за който се състезава от дебюта си в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, за да премине в заводския отбор на Дукати. Там той ще си партнира със своя сънародник Марк Маркес, който вече изрази своята готовност да подпише нов контракт с марката от Борго Панигале.

Маркес подписва за още 2 години с Дукати
Маркес подписва за още 2 години с Дукати

Един такъв трансфер би означавал, че Франческо Баная ще напусне заводския тим на Дукати, а вече се спекулира накъде ще поеме двукратният световен първенец. Един вариант е той да премине в състава на VR46, което ще го задържи в семейството на Дукати, макар и не в заводския отбор. Разбира се, съществуват и други алтернативи като трансфер в Ямаха, Хонда или Априлия, където да си партнира съответно с Мартин, Куартараро или Марко Бедзеки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Започнахме тестовете по-добре от миналата година

Хамилтън: Започнахме тестовете по-добре от миналата година

  • 30 яну 2026 | 13:21
  • 1308
  • 0
Фернандо Алонсо най-накрая подкара болид на Ейдриън Нюи

Фернандо Алонсо най-накрая подкара болид на Ейдриън Нюи

  • 30 яну 2026 | 13:13
  • 643
  • 0
Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

Оскар Пиастри: Новите коли са съвсем различни

  • 29 яну 2026 | 20:38
  • 3319
  • 0
Джордж Ръсел с най-доброто време в края на четвъртия ден

Джордж Ръсел с най-доброто време в края на четвъртия ден

  • 29 яну 2026 | 19:48
  • 1961
  • 0
Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима

Шефът на Уилямс прогнозира „добър сезон“ за тима

  • 29 яну 2026 | 19:11
  • 839
  • 0
Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк

Кадилак вкарва Формула 1 на Таймс Скуеър в Ню Йорк

  • 29 яну 2026 | 18:04
  • 1975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 1888
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34628
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17804
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32679
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3248
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8230
  • 12