Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

След като вчера се появи информация, че Фабио Куартараро ще премине от Ямаха в Хонда за старта на сезон 2027 в MotoGP, а неговото място ще бъде заето от Хорхе Мартин, сега се появи информация, че и Педро Акоста вече е подписал договор за догодина.

Според испанския вестник AS настоящият лидер на КТМ ще се раздели с австрийския производител, за който се състезава от дебюта си в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, за да премине в заводския отбор на Дукати. Там той ще си партнира със своя сънародник Марк Маркес, който вече изрази своята готовност да подпише нов контракт с марката от Борго Панигале.

Един такъв трансфер би означавал, че Франческо Баная ще напусне заводския тим на Дукати, а вече се спекулира накъде ще поеме двукратният световен първенец. Един вариант е той да премине в състава на VR46, което ще го задържи в семейството на Дукати, макар и не в заводския отбор. Разбира се, съществуват и други алтернативи като трансфер в Ямаха, Хонда или Априлия, където да си партнира съответно с Мартин, Куартараро или Марко Бедзеки.

Снимки: Gettyimages