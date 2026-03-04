Популярни
Оливър Беарман продължава да мечтае за място в отбора на Ферари

  • 4 март 2026 | 18:03
Оливър Беарман е на прага на своя втори сезон като титуляр във Формула 1, а британецът не крие своите амбиции в бъдеще да бъде състезател в отбора на Ферари.

Беарман направи своя дебют в световния шампионат именно с Черните кончета в Саудитска Арабия през 2024 година. Тогава той замени Карлос Сайнц от третата тренировка в Джеда, след като испанецът трябваше да бъде опериран по спешност от апендицит.

В момента Беарман се състезава за Хаас, но остава обвързан и с Ферари. Британецът влезе в академията на Скудерията през 2022 година и все още поддържа близки отношения с екипа от Маранело.

„Да, диалогът беше много отворен и ще продължи да бъде такъв докато съм обвързан с Ферари. Мисля, че за мен беше много важно да обясня през какво точно минавам в Хаас. Има някои разлики между отборите на Ферари и Хаас.

„Те работят на различни нива. Когато направих състезанието с Ферари, аз разполагах с няколко човека повече, които ми помагаха. След това отидох в Хаас, където структурата е различна и усетих, че като новобранец аз имах да уча повече неща в движение, отколкото във Ферари.

„Това се очакваше предвид размера на двата отбора. Но мисля, че трябва да кажа ясно през какви трудности минавам с Хаас, защото вие виждате резултатите, но те не винаги казват цялата история. Така че това беше важно и след това те ми казват какво искат да видят от мен, какво искат да подобря, какво търсят, което, както можете да си представите, е просто да карам по-бързо всеки уикенд.

„Да, разбира се, че все още мечтая да карам за Ферари във Формула 1. Те вече ми се довериха с колата си веднъж преди две години. Но те също така вярват в мен от много ранни етапи.

„Аз бях във Формула 4, когато те ме привлякоха. Те инвестираха много в мен и моята мечта е един ден аз да облека червения костюм и да седна в червената кола. Но в същото време смятам, че тази година с новите правила ние ще имаме добра възможност и с Хаас. Усещам, че можем да постигнем много“, каза Беарман в подкаста High Performance.

Снимки: Gettyimages

