Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета няма да се подлага на операция на коляното заради проблема, заради който пропадна трансфера му в Милан. Мениджърът на "орлите" Оливер Гласнер разкри, че след консултация с различни специалисти всички замесени страни са взели това решение. Така 28-годишният французин запазва и шансове да попадне в състава на Дидие Дешан за Световното първенство.

"За щастие, той не се нуждае от операция. Контузията в коляното не е толкова сериозна, колкото се опасявахме. Мнението на няколко специалисти и лекари е, че можем да се справим по-добре с нея без операция. Той ще отсъства известно време. Не мога да кажа дали ще са две, три или четири седмици, но не се нуждае от операция, което е положителното. Надяваме, че скоро ще се върне. Вече е ясно, че ще бъде играч на Палас поне до лятото. Той иска да се завърне възможно най-скоро и да допринесе за постигането на нашите цели. Това е неговият начин на мислене и това е най-доброто, което може да направи", заяви Гласнер.

Австриецът още веднъж потвърди, че решението му да напусне клуба след края на сезона е окончателно и не подлежи на промяна.

"Не мога да променя решението си. Обещах на играчите и на борда, че ще дам всичко от себе си до последния ден.

Това решение е окончателно. Добре е, защото Кристъл Палас трябва да се подготви за напускането на Оливер Гласнер. Важно е да имат време и знам, че ще се подготвят по най-добрия начин.

Надявам се, че можем да завършим сезона по най-добрия начин. За мен това е още по-голяма мотивация да си тръгна по много позитивен начин и ме прави още по-амбициозен.“