Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

  • 10 фев 2026 | 16:24
  • 979
  • 0
Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета няма да се подлага на операция на коляното заради проблема, заради който пропадна трансфера му в Милан. Мениджърът на "орлите" Оливер Гласнер разкри, че след консултация с различни специалисти всички замесени страни са взели това решение. Така 28-годишният французин запазва и шансове да попадне в състава на Дидие Дешан за Световното първенство.

"За щастие, той не се нуждае от операция. Контузията в коляното не е толкова сериозна, колкото се опасявахме. Мнението на няколко специалисти и лекари е, че можем да се справим по-добре с нея без операция. Той ще отсъства известно време. Не мога да кажа дали ще са две, три или четири седмици, но не се нуждае от операция, което е положителното. Надяваме, че скоро ще се върне. Вече е ясно, че ще бъде играч на Палас поне до лятото. Той иска да се завърне възможно най-скоро и да допринесе за постигането на нашите цели. Това е неговият начин на мислене и това е най-доброто, което може да направи", заяви Гласнер.

Австриецът още веднъж потвърди, че решението му да напусне клуба след края на сезона е окончателно и не подлежи на промяна.

"Не мога да променя решението си. Обещах на играчите и на борда, че ще дам всичко от себе си до последния ден.

Това решение е окончателно. Добре е, защото Кристъл Палас трябва да се подготви за напускането на Оливер Гласнер. Важно е да имат време и знам, че ще се подготвят по най-добрия начин.

Надявам се, че можем да завършим сезона по най-добрия начин. За мен това е още по-голяма мотивация да си тръгна по много позитивен начин и ме прави още по-амбициозен.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

  • 10 фев 2026 | 16:59
  • 1804
  • 0
Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

  • 10 фев 2026 | 16:49
  • 309
  • 0
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 653
  • 0
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 1745
  • 0
Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 481
  • 0
Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

  • 10 фев 2026 | 15:38
  • 2022
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6620
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4051
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23488
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11700
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20587
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8307
  • 2