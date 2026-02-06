Проблемът на Матета е още от ноември, призна Гласнер

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер призна, че проблемът в коляното на нападателя на тима Жан-Филип Матета, заради който Милан се отказа от неговото привличане в последния момент, е още от ноември. След проваления трансфер пък стана ясно, че е възможно френският национал да се подложи на операция, която би го извадила от игра за 3-4 месеца.

Матета обмисля да се подложи на операция след проваления трансфер в Милан

“Знаем, че Матета има проблем в коляното още от паузата заради националните отбори през ноември, но той искаше да продължи да играе, така че ние го контролирахме. Матета ни каза, че искаше да напусне. Той има 18 месеца от договора си, като получихме няколко оферти, които клубът разгледа. Милан го оцени и накрая реши да не подпише с Жан-Филип. Сега ще се опитаме да намерим най-доброто решение за всички”, коментира Гласнер пред ”Скай Спортс”.

Той не пропусна да похвали новодошлите играчи в атака. “Мисля, че накрая взехме някои страхотни попълнения: Бренън Джонсън, Йорген Странд Ларсен и Еван Гесон. Подсилихме нападението си с различни профили: висок физически нападател, по-физическа “десетка” и Еван. Бренън има голяма скорост, като знае къде е вратата и как да бележи голове. Така че това определено ще помогне на атаката ни”, заяви австрийският специалист.

Гласнер също така говори за трансфера на защитника Марк Геи в Манчестър Сити през миналия месец. “Да загубиш своя капитан по средата на сезона никога не е идеално, но видяхме какви бяха обстоятелствата. Договорът му щеше да изтече през лятото, а той не искаше да преподпише. Изглежда, че сега трябва малко да натиснем бутона за рестарт”, добави той.

Снимки: Gettyimages