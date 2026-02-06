Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Проблемът на Матета е още от ноември, призна Гласнер

Проблемът на Матета е още от ноември, призна Гласнер

  • 6 фев 2026 | 13:02
  • 988
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер призна, че проблемът в коляното на нападателя на тима Жан-Филип Матета, заради който Милан се отказа от неговото привличане в последния момент, е още от ноември. След проваления трансфер пък стана ясно, че е възможно френският национал да се подложи на операция, която би го извадила от игра за 3-4 месеца.

Матета обмисля да се подложи на операция след проваления трансфер в Милан
Матета обмисля да се подложи на операция след проваления трансфер в Милан

“Знаем, че Матета има проблем в коляното още от паузата заради националните отбори през ноември, но той искаше да продължи да играе, така че ние го контролирахме. Матета ни каза, че искаше да напусне. Той има 18 месеца от договора си, като получихме няколко оферти, които клубът разгледа. Милан го оцени и накрая реши да не подпише с Жан-Филип. Сега ще се опитаме да намерим най-доброто решение за всички”, коментира Гласнер пред ”Скай Спортс”.

Той не пропусна да похвали новодошлите играчи в атака. “Мисля, че накрая взехме някои страхотни попълнения: Бренън Джонсън, Йорген Странд Ларсен и Еван Гесон. Подсилихме нападението си с различни профили: висок физически нападател, по-физическа “десетка” и Еван. Бренън има голяма скорост, като знае къде е вратата и как да бележи голове. Така че това определено ще помогне на атаката ни”, заяви австрийският специалист.

Гласнер също така говори за трансфера на защитника Марк Геи в Манчестър Сити през миналия месец. “Да загубиш своя капитан по средата на сезона никога не е идеално, но видяхме какви бяха обстоятелствата. Договорът му щеше да изтече през лятото, а той не искаше да преподпише. Изглежда, че сега трябва малко да натиснем бутона за рестарт”, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

Саудитската лига с остро предупреждение към недоволния Кристиано

  • 6 фев 2026 | 10:29
  • 10484
  • 16
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Ливърпул - Манчестър Сити

  • 6 фев 2026 | 10:07
  • 1423
  • 9
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8943
  • 5
Палмейрас взе играч от Премиър лийг

Палмейрас взе играч от Премиър лийг

  • 6 фев 2026 | 05:23
  • 5559
  • 0
Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

Руи Боржеш: Сгрешихме доста, но целта беше изпълнена

  • 6 фев 2026 | 04:58
  • 2563
  • 0
Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

Барса може да разтрогне със Шчесни два милиона

  • 6 фев 2026 | 04:23
  • 8743
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 10763
  • 46
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 8076
  • 7
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 7663
  • 20
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 13963
  • 68
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

  • 6 фев 2026 | 09:42
  • 4378
  • 0
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 8943
  • 5