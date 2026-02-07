Популярни
Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

Отборът на Ланс победи Рен с 3:1 в среща от 21-вия крът на френската Лига 1. Домакините показаха характер, като направиха пълен обрат в двубоя, след като Естебан Льопен изведе Рен напред в резултата още в осмата минута. "Жълто-червените" осъществиха натиск и успяха да изравнят още преди почивката чрез Одсон Едуар. В 54-ата минута Рубен Агилар направи 2:1 за Ланс, но само две минути по-късно той бе изгонен от терена за втори жълт картон. Така тимът не само се справи с трудната задача да задържи победата си с човек по-малко на терена, но и новото попълнение Алан Сен-Максимен направи 3:1 десет минути преди края на редовното време. По този начин Ланс излезе отново начело в класирането на Лига 1, като изпревари с точка шампиона Пари Сен Жермен, който приема утре Олимпик Марсилия в голямото дерби. Рен е на шеста позиция в подреждането.  

