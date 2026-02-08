Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Съставите на Сасуоло и Интер, 9 промени при "нерадзурите"

Съставите на Сасуоло и Интер, 9 промени при "нерадзурите"

  • 8 фев 2026 | 18:05
  • 710
  • 0
Съставите на Сасуоло и Интер, 9 промени при "нерадзурите"

Отборите на Сасуоло и Интер излизат един срещу друг на “Мапей” в двубоя помежду им от 24-тия кръг на Серия "А".

Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак
Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

Наставникът на Интер Кристиан Киву е направил цели девет промени в стартовия си състав след успеха с 2:1 над Торино за Купата на Италия. Само Хенрих Мхитарян и Маркюс Тюрам са запазили титулярните си места. Така на вратата се завръща Ян Зомер, а тримата пред него са Ян Бисек, Мануел Аканжи и Алесандро Бастони. Двамата халфбекове са Луиш Енрике и Федерико Димарко, а в средата на терена ще действат Петър Сучич и Петър Сучич. Капитанът Лаутаро Мартинес също стартира от първата минута в атака. Домакините пък са подредени в 4-3-3 с Доменико Берарди, Андреа Пинамонти и Арманд Лауриенте в нападение.

Сасуоло: Мурич, Валукиевич, Идзес, Мухаремович, Дойг, Коне, Матич, Торствед, Берарди, Пинамонти, Лауриенте

Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Енрике, Сучич, Жиелински, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Конте: Това определено е абсурден сезон

Конте: Това определено е абсурден сезон

  • 8 фев 2026 | 16:36
  • 1288
  • 0
Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

  • 8 фев 2026 | 16:02
  • 3884
  • 2
Парма повали Болоня с гол в края

Парма повали Болоня с гол в края

  • 8 фев 2026 | 16:00
  • 1829
  • 0
Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

  • 8 фев 2026 | 15:05
  • 3235
  • 4
Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

  • 8 фев 2026 | 14:50
  • 3906
  • 1
Тер Стеген претърпя успешна операция

Тер Стеген претърпя успешна операция

  • 8 фев 2026 | 14:17
  • 1940
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 63028
  • 83
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 50029
  • 51
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 4751
  • 7
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 11392
  • 19
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити, ранен пропуск на Холанд

  • 8 фев 2026 | 17:32
  • 3944
  • 5
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 24923
  • 63