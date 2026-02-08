Съставите на Сасуоло и Интер, 9 промени при "нерадзурите"

Отборите на Сасуоло и Интер излизат един срещу друг на “Мапей” в двубоя помежду им от 24-тия кръг на Серия "А".

Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

Наставникът на Интер Кристиан Киву е направил цели девет промени в стартовия си състав след успеха с 2:1 над Торино за Купата на Италия. Само Хенрих Мхитарян и Маркюс Тюрам са запазили титулярните си места. Така на вратата се завръща Ян Зомер, а тримата пред него са Ян Бисек, Мануел Аканжи и Алесандро Бастони. Двамата халфбекове са Луиш Енрике и Федерико Димарко, а в средата на терена ще действат Петър Сучич и Петър Сучич. Капитанът Лаутаро Мартинес също стартира от първата минута в атака. Домакините пък са подредени в 4-3-3 с Доменико Берарди, Андреа Пинамонти и Арманд Лауриенте в нападение.

Сасуоло: Мурич, Валукиевич, Идзес, Мухаремович, Дойг, Коне, Матич, Торствед, Берарди, Пинамонти, Лауриенте



Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Енрике, Сучич, Жиелински, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро

Снимки: Gettyimages