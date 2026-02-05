Еден Азар: Морати и Галиани ме харесваха, но аз мечтаех за Реал Мадрид

Някога съществуваше онзи велик отбор на Интер, спечелил требъл, с горд и амбициозен президент в лицето на Масимо Морати. През 2011 г. синът му, Анджеломарио, постоянно го дърпал за ръкава, както правят децата пред павилион за сладолед, за да привлекат вниманието на родителите си. „Татко, послушай ме. Гледай един мач на Лил и си запиши името Еден Азар. Казват, че е новият Зинедин Зидан и ще бъде много полезен на Интер…“ И беше вярно. В продължение на почти десет години Азар беше един от най-добрите плеймейкъри на планетата. Той блестеше с екипите на Челси и Белгия, след което премина в Реал Мадрид и се оттегли, изтощен от контузии. Интер и Серия "А" обаче така и не успяха да му се насладят. За да видим Азар в Италия, трябваше да чакаме 15 години: бившият белгийски офанзивен халф, днес на 35, пристигна във вторник в Саленто, за да представи своите вина. Червено, розе и бяло, носещи марката The Wine Of The Champions – бранд, създаден от Фабио Кордела, предприемач-винар, който произвежда бутилки съвместно с футболисти.

Най-накрая Азар. Били ли сте някога близо до трансфер в нашата Серия "А"?

„Честно казано… не. Морати ми правеше много комплименти, но аз винаги съм мечтал да играя в Премиър лийг и в Реал Мадрид и за щастие успях. Ще ви разкрия и една тайна: като дете бях фен на Милан и преди няколко часа се запознах с Адриано Галиани. Той каза, че съм щял да се впиша добре в Милан на Силвио Берлускони, но и те никога не са отправяли конкретно предложение…“

По един или друг начин, все пак пристигнахте в Италия. Какви са вината на Азар?

„Елегантни, точно като мен. Запознах се с Фабио чрез общ приятел, той ми изпрати няколко бутилки и така се роди идеята да работим заедно. Произведохме червено, розе и бяло вино. Червеното е моето любимо, докато съпругата ми предпочита бялото…“.

Като стана дума за вино: по времето ви в Челси, Маурицо Сари Ви е съветвал да се вдъхновявате от начина на живот на Кристиано Роналдо.

„Да, но аз му отговарях, че не искам. Никога не съм прекалявал, но винаги съм искал да бъда Азар както на терена, така и извън него. Ако приятелите ми ме поканеха на вечеря, не отказвах. Ако ми се приискаше да изпия чаша вино, не се лишавах. Кристиано си е Кристиано, аз съм Азар. Исках просто да бъда себе си и да играя футбол“.

От Сари до Карло Анчелоти, в кариерата си сте имали няколко италиански треньори…

„Вярно е, с тях спечелих много. Между мен и Сари се създаде специална връзка, мисля, че неговата идея за футбола е много близка до моята. Понякога обаче му казвах, че тренировките му са скучни. Това не е критика, защото резултатите говорят в негова полза, както и в полза на Конте. Антонио беше невероятен, караше ни да правим безкрайни повторения…“

Кой е най-добрият, с когото сте работили?

„Не е италианец, но го познавате добре: Жозе Моуриньо, изключителен комуникатор. Начинът, по който разсъждава и предава мислите си на футболистите, е изумителен“.

Да се върнем към Конте: днес той тренира Вашите приятели и сънародници Ромелу Лукаку и Кевин Де Бройне.

„Преди гледах много повече Серия "А", не исках да пропускам отиграванията на Дрис Мертенс и Раджа Наинголан. Сега малко по-рядко, но съм любопитен да видя Кевин отново в игра след контузията. С Конте могат да се забавляват, но през последните пет години Интер доказа, че е най-силният отбор в Италия“.

„Нерадзурите“ ли са фаворити за Скудетото?

„Да, въпреки че много неща могат да се променят във всеки един момент. Ювентус се възстановява, Наполи има качества. Кристиан Киву обаче може да се справи добре и в Шампионската лига. Ако достигнеш два финала за три години, това със сигурност не е случайност. Ръководителите са компетентни, футболистите са силни, а публиката на „Сан Сиро“ прави разликата“.

Сред бившите футболисти, с които сте играли най-много мачове, има един млад треньор, който днес впечатлява в Серия "А". Какво мислите за Сеск Фабрегас?

„Ще бъда откровен. През лятото си поговорихме малко. Казах му, че е бил един от най-добрите полузащитници в историята и че е предопределен да стане и един от най-добрите треньори. Обясних му, че е дошло време да се върне в Челси, и той се пошегува, но аз наистина го мисля. Той обича футбола, знае всичко за този спорт. Аз съм фен на Челси и желая най-доброто за клуба: затова мечтая да видя Сеск на треньорската скамейка, докато аз съм на трибуните зад него и се наслаждавам на спектакъла“.

Има ли играч от Серия "А", когото бихте искали да видите във „вашия“ Челси?

„Синовете ми са луди по Кенан Йълдъз, гледат много видеа с негови отигравания и се надяват да го видят в Премиър лийг. Той е играч за Реал Мадрид, но ако Челси го привлече, там ще бъдат много щастливи“.

Кои са най-добрите моменти в кариерата Ви?

„Третото място на Световното първенство през 2018 г. с Белгия беше голям успех, а аз бях в топ форма. Нашата страна е малка и този резултат беше приет като нещо изключително. В сърцето си пазя и първия си мач с Челси, както и всичко, което преживях с Реал Мадрид. В Испания нямах късмет, но да играя на „Бернабеу“ беше детската ми мечта.

Франческо Калви, "Гадзета дело спорт"

