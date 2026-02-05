Киву: Продължаваме напред с вяра и упорита работа

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от победата с 2:1 над Торино на 1/4-финала за Купата на Италия. Той е доволен, че тимът му продължава напред в турнира и очаква да продължи в същия дух и в следващия етап.

„Аз не съм журналист, нито играя фентъзи футбол, така че няма да давам оценки на играчите. Доволен съм от представянето, от енергията, от която се нуждаехме в такъв мач, и от това, което успяхме да създадем. Неизбежно е, когато резултатът стане 2:1, съперникът да получи втори дъх и да се опита да яхне ентусиазма, но те не ни създадоха чак толкова много проблеми“, смята Киву.

Наставникът направи доста промени в състава си, но това не попречи на тима му да си свърши работата. той похвали младите таланти, които получиха шанс за изява.

„Знаем с кого си имаме работа и с какви играчи разполагаме. Това са мачове, в които се нуждаеш от енергия и свежи крака, затова избрах футболистите, които я притежаваха. Не забравяйте, че имахме натоварен януари и ни предстои още по-натоварен февруари. Поздравявам Коки и Камате, но искам да поздравя и тези, които ръководят младежката академия на Интер и са работили с тези момчета през годините. Днес са Коки и Камате, но мога да спомена също Бово, Топалович, Алексиу и Беренбрух“, допълни румънецът.

Интер не привлече нито един нов играч през януарския трансферен прозорец, въпреки продължаващата контузия на Дензъл Дъмфрис.

„Можеш да подобриш състава дори без да привличаш нови играчи. Опитахме се да направим нещо, но януарският пазар е много труден. Имахме 23-24 играчи, след като Паласиос напусна, но тези страхотни момчета от отбора до 23 години могат да ни помогнат“, смята специалистът.

Резултатът означава, че на полуфиналите за Купата на Италия Интер ще се изправи срещу победителя от двойката Наполи-Комо. Това е единственият етап от турнира, който се играе в два мача.

„Искаме да бъдем конкурентоспособни, да придадем усещане за последователност на това, което е направено през последните години. Продължаваме напред с вяра, упорита работа и добри представяния, като винаги сме наясно, че можем да продължим да се подобряваме“, отбеляза треньорът.

Това е 19-ият път в последните 30 сезона, в който Интер достига до полуфиналите за Купата на Италия, и осмата им поредна победа над Торино.

„Никога не се притеснявам, обичам да играя футбол, а като играч го предпочитах пред тренировките. На Интер никога не трябва да му липсва амбиция, но това не трябва да се бърка с мания, защото високите очаквания могат да създадат разочарование“, завърши Киву.

