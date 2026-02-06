Маркюс Тюрам: Интер дойде в правилния момент от моята кариера

Нападателят на Интер Маркюс Тюрам не скри удоволствието си да играе на “Сан Сиро”, както и амбицията си през този сезон да спечели втората си титла на Италия с екипа на “нерадзурите”. Френският национал също така говори за брат си Кефрен Тюрам, който е в състава на големия съперник Ювентус, и баща им Лилиан Тюрам, който също е играл за “Старата госпожа”, както и за Барселона.

“Да излизам на “Сан Сиро” всеки път е мечта. Тръпки ме побиват, това е футболен паметник. Интер дойде в правилния момент от моята кариера. Имам прекрасни спомени в съзнанието ми: полуфиналът срещу Барселона и головете срещу Милан. Но всяка нощ на “Сан Сиро” може да бъде специална и наистина го обичам. Целите ми? Да спечеля две Скудета за три години би било нещо огромно. Няма да бъде лесно, защото конкурентите ни са силни, но трябва да продължаваме да работим и да се учим от грешките си, така че можем да го направим.

🗣 Marcus Thuram: "Winning two league titles in three years would be something huge." pic.twitter.com/bIwDpFRDK5 — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) February 5, 2026

С брат ми си приличаме по много начини. И двама сме работохолици и професионалисти, а също така знаем какво искаме в живота. Той е с много състезателен дух и винаги иска да е номер 1. Това ми харесва и ме прави горд. В последното дерби се опитвах да се шегувам с него, но на него не му се занимаваше. Исках да покажа, че съм по-големият брат, но не се получи добре, защото той вкара гол, а обикновено никога не бележи. С него си говорим всеки ден и имаме страхотни взаимоотношения. Мечтата ми е и двамата да достигнем пълния си потенциал и да израснем като мъже с ценности. В края на кариерата си трябва да си повече от футболист. Наистина разбрах кой е баща ми, когато той отиде в Барселона. Видях, че той имаше за съотборници Роналдиньо, Тиери Анри, Ерик Абидал… Запитах се: “Наистина ли прави това?” Той ме научи на много неща, но най-вече да задавам въпроси, да бъда любопитен и критичен, както и да съм човек преди да бъда спортист”, заяви Тюрам в интервюто си за CBS Sports.

Marcus Thuram opens up about his relationship with brother Khéphren Thuram both on and off the pitch ⚽️ pic.twitter.com/ZeTj8HMXCa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 5, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago