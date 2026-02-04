Интер - Торино (съставите)

Интер и Торино излизат в първия 1/4-финал от тазгодишното издание на Купата на Италия.

Това е едва втори мач за "нерадзурите" в турнира този сезон, след като се включиха в надпреварата чак от фазата на 1/8-финалите. Там те не изпитаха никакъв проблем срещу тима на Венеция, който разбиха с 5:1.

Регионалният съперник от Северна Италия имаше далеч по-дълъг път и стартира пътя си в надпреварата още в късните дни на лятото от втория кръг на турнира, който имаше статут на 1/32-финал и до този момент преодоля общо три съперника. Това бяха Модена и Пиза след 1:0 у дома, както и сензацията срещу Рома като гост на "Олимпико" с 3:2.

Кристиан Киву реши да започне с изцяло реновиран състав спрямо победата с 2:0 над Кремонезе и направи цели десет титулярни промени. Така днес стартираха Хосеп Мартинес, Стефан де Фрай, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Исиака Камате, Хенрих Мхитарян, Анди Диуф, Матео Коки, Маркюс Тюрам, Анже-Йоан Бони вместо Ян Зомер, Ян Бисек, Мануел Аканжи, Алесандро Бастони, Луиш Енрике, Пьотър Жиелински, Петър Сучич, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Франческо Пио Еспозито. Единственият, който започна и в мача срещу новаците, и в днешния двубой за Купата бе Давиде Фратези.

Марко Барони реши да подмени половината си стартов състав спрямо шампионатната победа срещу тима на Лече с 1:0 през уикенда. Така днес започнаха Адриен Тамезе, Матео Прати, Фаустино Анджорин, Рафаел Обрадор, Алиеу Нжие, Сандро Куленович на мястото на Гийермо Марипан, Емирхан Илхан, Чезаре Казадей, Валентино Лазаро, Че Адамс, Дуван Сапата

Срещата бе предвидена да се проведе на "Ю-Пауър Стейдиъм" в Монца заради предстоящото откриване на Олимпийските игри в Милано-Кортина на 6-и февруари (петък), покрай което стадион "Джузепе Меаца" е зает.

Срещата започва от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитето му в реално време.

ИНТЕР - ТОРИНО



КУПА НА ИТАЛИЯ, 1/4-ФИНАЛ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Интер: 13. Хосеп Мартинес, 6. Стефан де Фрай, 15. Франческо Ачерби, 30. Карлос Аугусто, 41. Исиака Камате, 16. Давиде Фратези, 22. Хенрих Мхитарян, 17. Анди Диуф, 43. Матео Коки, 9. Маркюс Тюрам, 14. Анже-Йоан Бони

Старши треньор: Кристиан Киву



Торино: 1. Алберто Палеари, 35. Лука Марианучи, 23. Саул Коко, 61. Адриен Тамезе, 16. Маркус Педерсен, 10. Никола Влашич, 4. Матео Прати, 14. Фаустино Анджорин, 33. Рафаел Обрадор, 92. Алиеу Нжие, 17. Сандро Куленович

Старши треньор: Марко Барони



НАЧАЛО: 4 февруари 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Ю-Пауър Стейдиъм", Монца

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Матео Маркети