Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

Сасуоло и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А. Двубоят е насрочен за 8 февруари 2026 г. от 19:00 часа. Срещата ще се проведе на стадион „Мапей", а главен съдия ще бъде Даниеле Чифи. Очаква се интересен сблъсък между отбора от средата на таблицата и настоящия лидер в първенството.

Интер доминира в Серия А, заемайки първото място с 55 точки от 23 изиграни мача. „Нерадзурите" започнаха да се оформят като фаворити за Скудетото и вече имат преднина от пет пункта пред градския съперник Милан и цели шест спрямо шампиона Наполи. Сасуоло от своя страна се намира на 11-та позиция с 29 точки от същия брой мачове, като тимът има положителна голова разлика с 27 отбелязани и 29 допуснати попадения. Домакините се намират в относително спокойна зона, но победа срещу лидера би им дала допълнителна увереност и би ги приближила към първата десетка в класирането.

Сасуоло показва непостоянна форма в последните си пет мача, с две победи и три загуби. Отборът постигна две последователни победи в най-скорошните си срещи – срещу Пиза (1:3) на 31 януари и срещу Кремонезе (1:0) на 25 януари. Преди това обаче „нероверди" претърпяха три поредни загуби – от Наполи (1:0) на 17 януари, от Рома (2:0) на 10 януари и тежко поражение от Ювентус (0:3) на 6 януари. Интер демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. „Нерадзурите" победиха Торино (2:1) на 4 февруари в Купата на Италия, Кремонезе (0:2) на 1 февруари в Серия А, Борусия Дортмунд (0:2) на 28 януари в Шампионска лига и разгромиха Пиза (6:2) на 23 януари. Единствената им загуба дойде срещу Арсенал (1:3) на 20 януари в най-престижния европейски клубен турнир.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересен баланс. Интер има три победи, докато Сасуоло е спечелил два мача. Последната среща между тях се състоя на 21 септември 2025 г. в Серия А, когато Интер победи с 2:1 като домакин. Преди това, на 4 май 2024 г., Сасуоло изненада шампионите с 1:0 на своя стадион. На 27 септември 2023 г. „нероверди" отново надделяха над Интер с 2:1 в Милано. По-рано същата година, на 13 май 2023 г., Интер спечели с 4:2 в зрелищен мач. В контролна среща на 29 декември 2022 г. „нерадзурите" победиха с минималното 0:1. Интересно е, че Сасуоло често създава проблеми на Интер, особено когато играе като домакин.

Арманд Лориенте се очертава като звездата на Сасуоло в този сезон. Френският нападател, роден през 1998 г., демонстрира отлични умения в атака и създава постоянна заплаха за противниковите защити. Неговата скорост и техника са ключови за офанзивната игра на „нероверди", като той често е в центъра на голмайсторските акции на отбора. За Интер, аржентинската звезда Лаутаро Мартинес продължава да бъде основният голмайстор и лидер в атака. Капитанът на „нерадзурите" е в страхотна форма през този сезон, като неговите голове и асистенции са от решаващо значение за лидерската позиция на отбора. Мартинес е особено опасен в наказателното поле, където неговият инстинкт за гол и прецизност правят почти невъзможно спирането му от противниковите защитници.