Росиниър: Можехме да вкараме още повече през първото полувреме

Лиъм Росиниър коментира победата на неговия Челси с 3:1 над последния в Премиър лийг Уулвърхамптън в срещата от 25-ия кръг на английския шампионат.

“Първото полувреме беше axточно това, което бихте очаквали от гостуване на това ниво. Пресингът ни беше много добър, взаимодействието ни с топката беше изключително. Показахме наистина силно представяне. През второто полувреме искахме повече, но нивото ни спадна. Не беше лесно, защото условията оставиха много да се желае. Беше труден ден и за двата отбора: както заради състоянието на терена, така и заради дъжда. Като цяло съм много, много доволен от трите точки като гост”, каза Росиниър.

Основна роля за успеха имаше Коул Палмър, който реализира и трите попадения за “сините”.

“Започнахме да контролираме топката, да си подаваме и да заемаме атакуващи позиции. След като това се случи, изглеждахме като много, много силен отбор. Разбира се, радвам се за Коул. Много се говори за него - колко е щастлив. Днес изглеждаше щастлив, отбелязвайки три гола. Но можехме да вкараме още повече през първото полувреме и трябва да продължим да се подобряваме. Има много положителни неща. Но искам да продължим да се фокусираме върху това което можем да подобрим. Във вторник ни предстои труден мач срещу силен отбор на Лийдс. Коул обича да играе футбол. И аз обичам да го гледам. И не само той, но и целият отбор. Когато са в настроение, когато правят всичко както трябва и са психически фокусирани, те са изключителен отбор. А Коул определено е човек, когото искаме да виждаме на терена възможно най-често. Надявам се, че сега ще може да остане здрав”, каза още Росиниър.