ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
Волейболните шампиони към българските олимпийци: Успех на Олимпиадата, защото българите можем

  • 6 фев 2026 | 16:55
  • 84
  • 0

Световната и европейска шампионка за девойки с националния отбор на България Калина Венева и капитанът на мъжкия ни национален отбор Алекс Грозданов отправиха емоционално послание към българските олимпийци в Милано-Кортина 2026.

"Скъпи български атлети, гордеем се с вас и с пътя, който извървяхте! Дайте всичко от себе си и носете България в сърцата си. Успех на Олимпиадата, защото българите можем", пожелаха двамата в специално видео.

"Бъдете здрави. Бъдете смели. Вярвайте в труда си и в силата на българския дух. Излизайте със сърце, борете се докрай и носете България с гордост в сърцата си", пък написаха от БФВолейбол.

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

  • 6 фев 2026 | 16:27
  • 355
  • 0
Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

  • 6 фев 2026 | 16:09
  • 209
  • 0
САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

  • 6 фев 2026 | 16:06
  • 180
  • 0
Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

  • 6 фев 2026 | 15:36
  • 1861
  • 0
Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 886
  • 1
Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

  • 6 фев 2026 | 14:58
  • 394
  • 0
Монтана 0:1 ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 16:24
  • 15413
  • 37
11-те на ЦСКА и Арда, "червените" с двама нови и без Кошмара

  • 6 фев 2026 | 16:40
  • 5933
  • 7
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 10959
  • 7
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 20045
  • 62
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 10728
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 9946
  • 23