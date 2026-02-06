Волейболните шампиони към българските олимпийци: Успех на Олимпиадата, защото българите можем

Световната и европейска шампионка за девойки с националния отбор на България Калина Венева и капитанът на мъжкия ни национален отбор Алекс Грозданов отправиха емоционално послание към българските олимпийци в Милано-Кортина 2026.

"Скъпи български атлети, гордеем се с вас и с пътя, който извървяхте! Дайте всичко от себе си и носете България в сърцата си. Успех на Олимпиадата, защото българите можем", пожелаха двамата в специално видео.

"Бъдете здрави. Бъдете смели. Вярвайте в труда си и в силата на българския дух. Излизайте със сърце, борете се докрай и носете България с гордост в сърцата си", пък написаха от БФВолейбол.