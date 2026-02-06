Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Сноубордистите направиха първа тренировка на олимпийското трасе

  • 6 фев 2026 | 13:22
  • 289
  • 0
Състезателите от националния тим по сноуборд за олимпийските игри Милано – Кортина най-накрая проведоха официална тренировка на пистата в Ливиньо. Заради тежките условия и падналия сняг в последните дни сноубордистите се подготвяха други трасета. На пистата днес бяха Радо Янков, Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк. Треньори на отбора са Георги Атанасов и Анатоли Замфиров.

Стартът в алпийския сноборд е в неделя, като квалификациите са от 9 часа българско време. Състезанието ще наблюдават ръководителите на БОК и Българската федерация по ски. Иначе транспортните проблеми на игрите продължават, но българските представители на медиите успяват да се справят благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, специален пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри.

