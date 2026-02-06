Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Борислав Панков: Място сред първите десет е възможно

Борислав Панков: Място сред първите десет е възможно

  • 6 фев 2026 | 02:24
  • 65
  • 0

Генералният секретар на Българската федерация по биатлон Борислав Панков е оптимист за представянето на националните състезатели в олимпийските надпревари Милано – Кортина 2026. Той говори пред българските медии в Антерселва, като според него класиране в топ 10 или дори в топ 8 на тази олимпиада от наш състезател е напълно възможно. Шансовете ни са в женските стартове и щафетите.

Иначе нашите са в оптимално физическо състояние и са готови за отговорните надпревари. Милена Тодорова е напълно възстановена от здравословния проблем, който и създаваше проблеми в последните седмици и се очаква да направи силни стартове. Пистата е малко променена, като основното предизвикателство е високата надморска височина, а също така има промяна и при влизането след изкачване към стрелбището.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на зимните олимпийски игри.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

  • 6 фев 2026 | 02:20
  • 1479
  • 2
Зографски с почти сто метра на първата тренировка на малка шанца

Зографски с почти сто метра на първата тренировка на малка шанца

  • 6 фев 2026 | 00:48
  • 873
  • 0
Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

  • 5 фев 2026 | 19:28
  • 2149
  • 0
Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

  • 5 фев 2026 | 18:46
  • 1591
  • 1
Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

  • 5 фев 2026 | 18:42
  • 1604
  • 1
Сноубордистите с поредна тренировка в Ливиньо

Сноубордистите с поредна тренировка в Ливиньо

  • 5 фев 2026 | 17:42
  • 1240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 2521
  • 6
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 3405
  • 12
ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

ЦСКА тръгва с големи амбиции, а първото препятствие е Арда (Кърджали)

  • 6 фев 2026 | 07:24
  • 6144
  • 30
efbet Лига се завръща! ЦСКА 1948 с трудна визита в Монтана

efbet Лига се завръща! ЦСКА 1948 с трудна визита в Монтана

  • 6 фев 2026 | 07:06
  • 3772
  • 4
Аталанта нанесе най-тежката загуба на Ювентус при Спалети и го изхвърли от Купата на Италия

Аталанта нанесе най-тежката загуба на Ювентус при Спалети и го изхвърли от Купата на Италия

  • 5 фев 2026 | 23:54
  • 19872
  • 23
Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи

Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи

  • 5 фев 2026 | 22:00
  • 12968
  • 0