Борислав Панков: Място сред първите десет е възможно

Генералният секретар на Българската федерация по биатлон Борислав Панков е оптимист за представянето на националните състезатели в олимпийските надпревари Милано – Кортина 2026. Той говори пред българските медии в Антерселва, като според него класиране в топ 10 или дори в топ 8 на тази олимпиада от наш състезател е напълно възможно. Шансовете ни са в женските стартове и щафетите.

Иначе нашите са в оптимално физическо състояние и са готови за отговорните надпревари. Милена Тодорова е напълно възстановена от здравословния проблем, който и създаваше проблеми в последните седмици и се очаква да направи силни стартове. Пистата е малко променена, като основното предизвикателство е високата надморска височина, а също така има промяна и при влизането след изкачване към стрелбището.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на зимните олимпийски игри.