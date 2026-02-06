Популярни
  • 6 фев 2026 | 08:00
Днес стартират 25-тите Зимни олимпийски игри

От 21:00 часа българско време тази вечер ще стартира церемонията, с която официално ще бъдат открити 25-тите Зимни олимпийски игри.

Домакин на проявата ще бъде Италия, а Олимпиадата официално ще има две столици – Милано и Кортина д'Ампецо. Реално състезанията ще бъдат разпръснати из голяма част от Североизточна Италия, а повечето от съоръженията са традиционни спирки за стартове от Световните купи в отделните спортове.

Участие в Олимпийските игри в Милано – Кортина ще вземат общо 2871 спортисти (1533 мъже и 1338 жени) от 91 държави, включително дебютиращите Бенин, Гвинея-Бисау и Обединени арабски емирства. В хода на Олимпиадата ще бъдат раздадени общо 116 комплекта медали в осем спорта (16 дисциплини). Единственият дебютиращ спорт е ски алпинизмът.

Първият олимпийски шампион на Игрите ще бъде определен в алпийските ски и по-специално в мъжкото спускане в Бормио. Състезателната програма пък ще бъде закрита с едно от най-очакваните събития на всяка Зимна олимпиада, а именно финалът на мъжкия хокей, който ще се проведе на 22 февруари от 15:10 часа българско време и ще приключи няколко часа преди церемонията по закриване.

За Италия това е общо трето домакинство на Зимни олимпийски игри след Кортина д'Ампецо 1956 и Торино 2006. Така Италия ще се изравни с Франция по брой домакинства на Зимна олимпиада, а на първото място с четири домакинства ще си останат Съединените щати.

Във вечната класация най-успешната нация на Зимните олимпиади е Норвегия, която от 1924 година насам има общо 405 медал, от които 148 златни, 134 сребърни и 123 бронзови. На второ място с 330 медал (114 златни, 121 сребърни и 95 бронзови) е САЩ, а тройката с 267 медал (105 златни, 97 сребърни и 65 бронзови) допълва Германия. Активът на Германия обаче се брои само от 1992 година насам, след обединените на ГДР и ФРГ.

Снимки: Imago

