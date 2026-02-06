Популярни
  Зографски с почти сто метра на първата тренировка на малка шанца

  • 6 фев 2026 | 00:48
Българският ски-скачач Владимир Зографски се приземи на 99.0 метра в най-дългия си опит по време на първата официална олимпийска тренировка на малката шанца в Предацо.

32-годишният Зографски направи постижението от 14-а стартова позиция при първия от трите пробни скока, в който се нареди 13-и.

Вторият му опит от по-ниската 13-а стартова позиция с по-къса засилка беше от 94.5 метра и беше най-слаб за деня за 28-ата позиция в него, а в третия също от 13 -а позиция той си нареди осми в класирането с 97.0 метра.

Втората официална тренировка е в неделя, а състезанието е в понеделник от 20:00 часа българско време.

Зографски участва на четвърта поредна зимна Олимпиада, като най-доброто му класиране досега е 14-о място на малката шанца на Игрите в Пьончан 2018.

