Очаквайте от 11:00: Хулио Веласкес за старта на пролетния полусезон и емоциите след загубата от Лудогорец за Суперкупата
  • 6 фев 2026 | 10:21
  • 596
  • 1
Весела Лечева: Самото участие тук е победа! Успех, прекрасни български спортисти!

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева пожела успех на българските спортисти, които ще участват на Игрите в Милано-Кортина 2026.   Лечева ще присъства на церемонията по официалното откриване на XXV зимна олимпиада тази вечер от 21:00 часа на стадион "Сан Сиро" в Милано.

"Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!", написа Лечева в профила си във "Фейсбук".  

България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт.  Президентът на България Илияна Йотова и Лечева снощи гостуваха на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, а по-късно те днес ще бъдат гости на италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. Впоследствие Йотова и Лечева ще присъстват и на церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

