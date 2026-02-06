Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Весела Лечева: Очаквам грандиозно откриване тази вечер

Весела Лечева: Очаквам грандиозно откриване тази вечер

  6 фев 2026 | 14:25
  • 233
  • 0

Избраната за президент на БОК Весела Лечева даде обширно интервю за сайта на комитета по време на посещението си в олимпийското село в Милано. Лечева сподели, че очаква грандиозно откриване на игрите тази вечер и разказа подробно за вечерята, на която снощи в Милано са присъствали 40 държавни глави от целия свят. „Радвам, че г-жа Йотова успя да дойде, защото е много важно България да присъства на такива големи форуми. Беше много интересно да разговаряме с председателя на организационния комитет на игрите в Лос Анжелос след две години, с президента на ФИФА Джани Инфантино и легендата Пол Гасоу. Разбира се в много добри отношения сме с г-жа Ковънтри и някой от председателите на национални олимпийски комитети, с които се видяхме“, коментира Лечева, която за поред път пожела успех на българските състезатели.

Веднага след откриването в Милано Весела Лечева и нейния екип ще пътуват за Ливиньо.

