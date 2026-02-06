Популярни
Влади Зографски за Sportal.bg: Понякога летя далече

  • 6 фев 2026 | 02:01
  • 89
  • 0

Асът на българския ски скок Владимир Зографски направи добра първа тренировка в Предацо, където ще се проведат състезанията от олимпийската програма. Той в момента се намира в страхотна форма, след като постигна рекордно класиране в Четирите шанци – 14-ти, а до момента той прави най-силния си сезон в Световната купа. Снощи Влади стана осми в тренировката от малката шанца, а на въпрос на репортер на Sportal.bg как прави рекордните си полети този сезон Влади скромно отговори: „Понякога и това се случва. Прелитам далече!“

Той е бил през лятото на тази щанца, но сега за олимпийските игри тя е променена и полетите са по-кратки. В същото време Влади се чувства добре и се надява да подобри най-доброто българско класиране в ски скока, което е 14-то място в Игрите в ПьонгЧанг 2018 година. А достигането до шанцата в Предацо от Кортина си е истинско приключение, но българските репортери се добраха до там със съдействието на Мото – Пфое. Следващата тренировка на Влади е в неделя.

Александър Гигов, специален пратеник на Sportal.bg на Зимните олимпийски игри

