Илияна Йотова към олимпийците ни: Цяла България е с вас!

Цяла България е с вас, каза президентът Илияна Йотова на българските спортисти, които ще участват в XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. България ще бъде представена от 20 спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

“Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас”, каза още Илияна Йотова.

Президентът посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри. „През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици - мъдри, с желание и амбиция за изява“, каза държавният глава.

Илияна Йотова открои още две годишнини - 120 години, откакто един от първите български дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет, както и 90 години от първото участие на България на зимна олимпиада. „Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции“, посочи президентът.

„Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти“, каза още Йотова.

Президентът подкрепя идеите на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях, посочиха още от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова е в Милано по покана на президента на МОК Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Днес президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната от президента на Италия Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“.

Заедно с президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева държавният глава Илияна Йотова бе гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети.