Спалети: Ювентус направи грешни избори, а Аталанта – правилните

Лучано Спалети призна, че в Ювентус са взели грешни избори, докато съперникът от Аталанта е направил правилните такива при загубата с 0:3 в четвъртфиналите за Купата на Италия. „Бианконерите“ имаха отличен баланс срещу този съперник що се отнася сблъсъците за Купата, където те бяха печелили финалите в турнира през 2021 и 2024 г. именно лсед мачове срещу "Богинята". Сега обаче бе различно и "Старата госпожа" не успя да спази традицията.

„Те бяха по-добри от нас в решаващите моменти от мача. Когато коментираш загуба с 3:0, няма много какво да кажеш. Поздравяваме Паладино и Аталанта, това е добре изграден отбор, който играе добър футбол. Направихме грешни избори, когато нещата се усложниха. Има моменти, в които топката се движи и всичко е до голяма степен статистика, но когато играта стане истинска, трябва да взимаш правилните решения, да го правиш бързо и остро. В тези моменти ние направихме грешни избори, а те – правилните“, заяви Спалети след края на мача.

Това е повтаряща се тема за Ювентус досега през сезона, от която Спалети се е оплаквал и преди.

„Имаше пространства да изведем играчи двама на един, но вместо това я изнасяхме близо до ъгловото флагче. Понякога ни липсва опит да разпознаем тези ситуации, но също така има и характеристики на някои играчи, които или ги има, или ги няма. Изглежда не можем да имаме тази острота и ясна мисъл в решаващите моменти. Случва се“, каза Спалети.

Предвид дълбочината на състава, с който разполагат, се очакваше резервите на Ювентус да им позволят да вдигнат оборотите през второто полувреме, но вместо това резервите на Atalanta оказаха силно влияние.

„Вдигането на нивото зависи и от начина, по който тренира цялата група. Имаме няколко недостатъка, както много отбори, но усещам, че сме отбор. Просто трябва да разпознаваме тези моменти от мача, които могат да станат решаващи, защото ако погледнете броя на шансовете в този мач, резултатът изглежда като невярно отражение. Загубихме с 0:3, така че изглежда странно да се каже, че момчетата работиха здраво и направиха добро представяне. Това, което не ми хареса, беше, че в заключителните етапи всички се разпръснахме и се опитахме да намерим пробив индивидуално, така че загубихме твърде много организация. Загубихме част от единството си“, отбеляза Спалети.

Спалети беше помолен да бъде честен относно мнението си за играта с ръка при дузпата, но не се хвана на въдицата.

„Това е дузпа, защото топката докосва ръката му. Интересуват ме други неща, имам различна работа. Най-трудната ми работа е утре да убедя момчетата какво наистина се е случило в този мач, а не какво показва резултатът. Те трябва да видят реалността на своето представяне“, добави треньорът.

Този резултат означава, че Ювентус отпада от Купата на Италия на четвъртфиналната фаза, като му остава да се бори за финиширане в топ 4 на Серия А и се подготвя за плейофите на Шампионската лига, където предстои да се изправи срещу Галатасарай и изглежда все по-вероятно тимът да остане без трофей този сезон.