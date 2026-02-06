Паладино: Магическа вечер за Аталанта

Рафаеле Паладино сподели, че неговият Аталанта се е насладил на магическа вечер при разгромната победа с 3:0 срещу тима на Ювентус в срещата от 1/4-финалите на турнира за Купата на Италия. Така "богинята" взе реванш срещу "бианконерите" конкретно във второто по сила състезание на Ботуша, след като загуби финалите от този съперник през 2021 и 2024 г. Конкретно за Паладино пък "старата госпожа" се очертава като много интересен противник, тъй като това бе и отборът, който победи в първия си мач като треньор на Монца.

„Вярно е, не мога да го отрека. Много съм щастлив, благодаря на момчетата, на клуба, на всички наши фантастични фенове. Посвещаваме победата на тях, защото стадионът беше като котел и ни вдъхнови. Беше перфектна вечер, магическа нощ, тъй като искаме да стигнем до края в този турнир.“„Придаваме постоянство на работата си, а резервите влязоха с правилния дух, което направи разликата. Мога да разчитам на всички тези момчета, което ме прави щастлив“, започна Паладино.

Въпреки че Ювентус може би имаше повече голови възможности като цяло, този път Аталанта беше по-ефективният отбор.

„Бяхме ефективни, когато трябваше, и се защитавахме солидно, когато се налагаше. Бях впечатлен от силата и качеството на Юве, изправяйки се срещу един от най-добрите треньори в Италия в лицето на Лучано Спалети. Не забравяйте, че те имаха толкова много положителни резултати през последните месеци, което прави тази победа още по-важна за нас. Беше равностоен мач, трябва да признаем, че те имаха шансове да поведат, но точно тези отворени мачове ми харесват. На полувремето попитах момчетата дали искат да се приберат малко по-дълбоко, но те искаха да продължат да натискат – това е, което обичам да чувам“, отбеляза Паладино.

При последната среща на тези отбори през септември треньорите бяха Иван Юрич и Игор Тудор, но много неща се промениха под ръководството на Паладино и Спалети.

„Трябваше да преоткрием ДНК-то на Аталанта. Това е група от страхотни момчета, които работят много усилено, за да постигнат резултати в три турнира. Знаем, че ни предстои труден месец с ангажименти в Серия А, Шампионската лига и Купата на Италия. Сега очаквам голяма проява на зрялост срещу Кремонезе в понеделник, защото твърде често се представяме силно в тези големи вечери, а след това играем под нивото си срещу отбори, които на хартия може да са по-слаби, но не и на терена. Не можем да продължаваме така, така че това ще бъде истински тест“, каза Паладино

Аталанта ще се изправи в полуфинал в два мача срещу победителя от двойката между настоящия носител на трофея Болоня и Лацио, които ще играят следващата седмица. Вчера пък Интер стана първият отбор, класирал се за финалната четворка след успех с 2:1 над Торино.

„Вярвам, че защитата е най-добрата форма на атака, така че днес Скамака и Распадори пресираха защитниците на съперника. Опитваме се да си върнем топката възможно най-бързо. Не обичам да се защитавам дълбоко, нито пък Аталанта го прави още от ерата на Гасперини, така че в този смисъл споделяме една и съща визия“, завърши Паладино.