  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Йълдъз пропуска важното гостуване срещу Аталанта

  • 4 фев 2026 | 16:15
  • 256
  • 0
Асът на Ювентус Кенан Йълдъз ще пропусне утрешното гостуване на своя отбор на Аталанта в двубой то 1/4-финалите на Купата на Италия. Според Джанлука Ди Марцио турчинът, който бе заменен не почивката на мача с Парма, страда от мускулна преумора и Лучано Спалети няма да рискува да го включва в групата. По всяка вероятност мястото му в титулярния състав на "бианконерите" ще бъде заето от Фабио Мирети. Все още не е ясно дали Йълдъз ще бъде готов за сблъсъка с Лацио на 8 февруари.

Йълдъз е един от най-важните играчи на Ювентус, като до момента има осем гола и четири асистенции в 22 мача.

Добрите му изяви накараха клубното ръководство да направи всичко възможно Йълдъз да подпише нов дългосрочен договор. Според медиите на Апеникините това ще се случи съвсем скоро. Контрактът ще бъде до юни 2031 година, като турчинът ще получава по 6 милиона евро на сезон.

