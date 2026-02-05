Ювентус ще се пробва за Тонали през лятото

Не само в Англия, но и в Италия усилено се говори за бъдещето на халфа на Нюкасъл Сандро Тонали. След като в последния ден на зимния трансферен прозорец тръгна слух за трансфер на италианския национал в Арсенал, днес “Гадзета дело спорт” пише, че именно бившият играч на Милан е голямата цел на Ювентус за ново попълнение през лятото.

Според изданието шансовете на Ювентус да привлече Тонали сериозно ще нараснат, ако Нюкасъл не успее да се класира за Шампионската лига през следващия сезон. Нещо, което изглежда много вероятно предвид 11-ата позиция на тима в Премиър лийг и дистанцията от седем точки от петия Челси. Това може да накара тима да се раздели с една от звездите си, за да спази Финансовия феърплей. От друга страна, в случай че “бианконерите”, които са четвърти в Серия "А", си осигурят участие в ШЛ и продадат ненужни играчи като Лоис Опенда, те ще разполагат с необходимите пари, за да финансират подобен трансфер.

La Gazzetta dello Sport insists that Sandro Tonali remains Juventus’ priority target for next summer, while Newcastle fear they’ll have to sell one of their top players if they miss out on Champions League qualification. pic.twitter.com/J0nvGyorIU — Football Italia (@footballitalia) February 5, 2026

От вестнита също така добавят, че най-големият страх в Нюкасъл е повторение на ситуацията с нападателя Александър Исак, който цяло лято бойкотираше тренировъчния процес на отбора и в последния ден на трансферния прозорец беше продаден на Ливърпул. Това обаче надали ще се случи с Тонали, който, макар и да е готов да се завърне в Италия, изпитва морален дълг към клуба и неговите фенове заради подкрепата, която получи по време на 10-месечното си наказание за нерегламентирани залози.

