Потвърдено: Йълдъз ще може да играе за Ювентус срещу Аталанта

В крайна сметка, младата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз ще може да играе в тазвечерното гостуване на Аталанта от 1/4-финалите за Купата на Италия. Това стана ясно от публикувания от клуба списък на играчите, на които наставникът Лучано Спалети ще разчита за днешния сблъсък.

Лявото крило беше заменен на почивката при победата с 4:1 над Парма в неделя поради мускулна преумора, а вчера тренира индивидуално. Затова първоначално се смяташе, че той щеше да пропусне визитата в Бергамо, която е първа за Ювентус на този етап от турнира от 2019 година насам. Въпреки това Йълдъз все пак ще бъде на разположение на Спалети за мача, като това важи и за двете нови попълнения - крилото Жереми Бога и десния бек Емил Холм, които бяха привлечени в края на зимния трансферен прозорец.

