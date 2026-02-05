Аталанта 1:0 Ювентус, Скамака откри от дузпа

Отборите на Аталанта и Ювентус играят при резултат 1:0 в един от най-любопитните мачове от 1/4-финалите за Купата на Италия.

Домакините излизат в този мач с Джанлука Скамака като изнесен нападател и Джакомо Распадори и Шарле Де Кетеларе зад гърба му. В средата на терена ще си партнират Едерсон и Мартен Де Роон, а двамата халф-бекове ще бъдат Давиде Дзапакоста и Лоренцо Бернаскони.

Лучано Спалети пък е избрал да се завърне към схемата 3-4-3. Той ще започне с Джонатан Дейвид на върха на атаката и Франсиско Консейсао и Уестън Маккени зад гърба му. В средата на терена ще си партнират Кефрен Тюрам и Мануел Локатели, а Андреа Камбиазо и Пиер Калюлю ще бъдат двамата халф-бекове.

Само десет секунди след началото на мача Ювентус създаде първата голова опасност. Топката бе пратена с прехвърлящ пас в наказателното поле, където Кефрен Тюрам изскочи зад защитата и стреля от воле, но неточно.

В 16-ата минута Консейзао центрира остро пред вратата, където Джонатан Дейвид успя да играе с топката, но не и да отправи опасен удар.

Минута по-късно Аталанта отправи първия си точен удар в мача. Той бе дело на Емерсон, който пробва бдителността на Матия Перин от дистанция, но не го затрудни особено.

Ювентус създаде най-доброто положение до момента в 20-ата минута, когато Чико Консейсао се пребори за топката пред наказателното поле, освободи си пространство, но не успя да преодолее вратаря Карнезеки.