  Ювентус
  2. Ювентус
  Бремер: Според правилника имаше дузпа, трябва да го приемем

Бремер: Според правилника имаше дузпа, трябва да го приемем

  • 6 фев 2026 | 04:11
  • 138
  • 0

Защитникът на Ювентус Бремер призна, че според футболните правила е имало дузпа срещу неговия тим при поражението с 0:3 от тима на Аталанта в срещата от 1/4-финалите в турнира за Купата на Италия. „Бианконерите“ започнаха по-силно четвъртфиналния сблъсък в Бергамо и дори удариха напречната греда чрез Франсиско Консейсао, но развоят на мача се промени след 25-ата минута. Дори самият Едерсон от Аталанта не потърси нарушение, когато негово центриране бе отклонено от Бремер в ръцете на вратаря Матия Перин. Въпреки това, системата ВАР забеляза, че топката е докоснала ръката на защитника, и главният съдия Михаел Фабри отсъди дузпа след преглед на ситуацията на монитора.

„Честно казано, трудно е да се говори за това, защото според правилника това е дузпа. Като защитник, естествено бих казал, че не е, но съдията я отсъди и трябва да го приемем. Това е решение, което променя мача, но не можем да направим нищо по въпроса“, заяви Бремер след края на двубоя.

Бившият рефер Грациано Чезари отбеляза в студиото, че повторенията показват как ръката на Бремер не се движи към топката, а е в сравнително естествена позиция за бягащ човек. Той дори определи този тип дузпи като „антифутбол“, но Бремер беше по-фокусиран върху цялостното представяне на Ювентус. Отборът не успя да реализира нито едно от головите си положения, докато Аталанта беше безпощаден и добави още два гола в края чрез Камалдийн Сулемана и Марио Пашалич.

„Това се случи и срещу Каляри, и срещу Лече, така че трябва да подобрим реализирането на положенията си. Току-що започнахме тази нова ера с треньора, така че сме на прав път, въпреки че днес допуснахме грешки. Трябва също да се извиним на феновете, защото резултат 0:3 е твърде тежък, но трябва да се върнем на правилния път още в следващия мач“, настоя бразилецът.

На полуфиналите за Купата на Италия Аталанта ще се изправи срещу победителя от двойката между Болоня и Лацио.

