Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Новото попълнение на Рома Браян Сарагоса заяви, че няма търпение да дебютира на „Стадио Олимпико“. "Вълците" привлякоха крилото под наем от германския Байерн (Мюнхен) с опция за закупуване в последния ден от трансферния прозорец.

24-годишният Сарагоса прекара първата част от сезона под наем в Селта (Виго).

„Казаха ми, че Рома е опция и веднага отговорих положително. Искам да благодаря на клуба, собствениците и на всички, че ми дадоха тази възможност. Имам високи очаквания, искам да бъда важен за клуба и да печеля трофеи. Надявам се да можем да се върнем в Шампионската лига. Не бях планирал да дойда в Серия А, случи се внезапно. Това е трудна лига, но ще се опитам да бъда успешен“, коментира Сарагоса.

Той реализира 2 гола в 26 мача във всички турнири през първата половина на сезон 2025/2026, а сега очаква с нетърпение и да работи под ръководството на старши треньора Джан Пиеро Гасперини.

Рома се подсили с крило от Байерн (Мюнхен)

„Познавам Гасперини, защото наистина ми хареса как отборът игра миналия сезон. Струваше ми се много привлекателно. Идвам с голямо желание да науча всичко и да остана дълго време тук“, каза още испанският футболист.