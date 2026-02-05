Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Трансферно разочарование на Байерн поема обратно към Галатасарай

Трансферно разочарование на Байерн поема обратно към Галатасарай

  • 5 фев 2026 | 13:35
  • 1838
  • 0

Бранителят на Байерн (Мюнхен) Саша Боей ще се завърне в Галатасарай, съобщават медиите в Германия и Турция, както и трансферният експерт Фабрицио Романо.

Двата клуба са се разбрали за наема на футболиста до края на сезона за сума от около 500 000 евро. Галатасарай ще покрива заплатата му дотогава и ще има опция за постоянното му закупуване за близо 15 млн. евро. Боей би трябвало да премине днес медицинските прегледи и отново да стане играч на „чим бом“, където прекара три години в периода 2021-2024 г.

25-годишният френски краен защитник пристигна на „Алианц Арена“ именно от турския гранд през зимния трансферен прозорец на 2024 г. за близо 35 млн. евро. Боей обаче така и не успя да се утвърди сред титулярите и влизаше основно като резерва, като изигра за Байерн 38 мача общо във всички турнири. В тях той се отчете с гол и 5 асистенции. От началото на ноември миналата година французинът взе участие в едва 5 минути за Байерн, тъй като имаше и проблеми със стомаха.

Трансферният прозорец в Турция затваря утре.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

  • 5 фев 2026 | 10:15
  • 1858
  • 2
Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 1869
  • 0
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 7309
  • 9
Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 3090
  • 12
Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

  • 5 фев 2026 | 06:31
  • 6658
  • 2
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 4579
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 7971
  • 19
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 5468
  • 7
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 7548
  • 87
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 2976
  • 4
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 16616
  • 30
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 4764
  • 5