Трансферно разочарование на Байерн поема обратно към Галатасарай

Бранителят на Байерн (Мюнхен) Саша Боей ще се завърне в Галатасарай, съобщават медиите в Германия и Турция, както и трансферният експерт Фабрицио Романо.
Двата клуба са се разбрали за наема на футболиста до края на сезона за сума от около 500 000 евро. Галатасарай ще покрива заплатата му дотогава и ще има опция за постоянното му закупуване за близо 15 млн. евро. Боей би трябвало да премине днес медицинските прегледи и отново да стане играч на „чим бом“, където прекара три години в периода 2021-2024 г.
25-годишният френски краен защитник пристигна на „Алианц Арена“ именно от турския гранд през зимния трансферен прозорец на 2024 г. за близо 35 млн. евро. Боей обаче така и не успя да се утвърди сред титулярите и влизаше основно като резерва, като изигра за Байерн 38 мача общо във всички турнири. В тях той се отчете с гол и 5 асистенции. От началото на ноември миналата година французинът взе участие в едва 5 минути за Байерн, тъй като имаше и проблеми със стомаха.
Трансферният прозорец в Турция затваря утре.
Снимки: Imago