Отсъстващите ключови фигури в състава на Арсенал се увеличиха

Букайо Сака, Мартин Йодегор и Юриен Тимбер пропуснаха днешната открира тренировка на Арсенал, информира "Скай спортс". Английското крило е аут от момента, в който получи контузия по време на загрявката преди мача с Лийдс. Очакванията са той да се възстанови за дербито с Тотнъм след няколко седмици. Йодегор също пропусна реванша от полуфиналите на "Кабарао Къп" срещу Челси заради контузия.

По-неочаквано е отсъствието на Тимбер, който преди два дни игра 90 минути в дербито с Челси.

За халфа и бранителя все още има шанс да попаднат в групата на лидера в Премиър лийг за сблъсъка със Съдърланд в събота. Повече информация за това ще даде мениджърът на отбора Микел Артета по време на традиционната си пресконференция преди кръга.

