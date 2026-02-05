Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Отсъстващите ключови фигури в състава на Арсенал се увеличиха

Отсъстващите ключови фигури в състава на Арсенал се увеличиха

  • 5 фев 2026 | 14:48
  • 878
  • 0
Отсъстващите ключови фигури в състава на Арсенал се увеличиха

Букайо Сака, Мартин Йодегор и Юриен Тимбер пропуснаха днешната открира тренировка на Арсенал, информира "Скай спортс". Английското крило е аут от момента, в който получи контузия по време на загрявката преди мача с Лийдс. Очакванията са той да се възстанови за дербито с Тотнъм след няколко седмици. Йодегор също пропусна реванша от полуфиналите на "Кабарао Къп" срещу Челси заради контузия.

По-неочаквано е отсъствието на Тимбер, който преди два дни игра 90 минути в дербито с Челси.

За халфа и бранителя все още има шанс да попаднат в групата на лидера в Премиър лийг за сблъсъка със Съдърланд в събота. Повече информация за това ще даде мениджърът на отбора Микел Артета по време на традиционната си пресконференция преди кръга.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

  • 5 фев 2026 | 10:15
  • 2156
  • 2
Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 2045
  • 0
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 7859
  • 10
Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 3253
  • 13
Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

  • 5 фев 2026 | 06:31
  • 6965
  • 2
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 4715
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 11847
  • 40
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 9836
  • 15
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 9522
  • 92
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 5870
  • 20
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 18627
  • 31
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 5955
  • 9