
  3. Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

  • 3 фев 2026 | 16:09
  • 764
  • 1

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не се съгласи с критиците на стила на игра на отбора му. Испанският мениджър твърди, че има „огромен списък с хора“, които смятат отбора му за „най-вълнуващия в Европа“, и отхвърли обвиненията в прекомерно разчитане на статични положения. Арсенал е уверено напът да постигне целите си през сезона - "артилеристите" водят с шест точки в Премиър лийг и се класираха за осминафиналите на Шампионската лига след осем победи в осем мача. Освен това, „артилеристите“ са на крачка от достигане до финала за Купата на Лигата, като водят с 3:2 след първия полуфинален мач срещу Челси. Отборът обаче е критикуван в някои среди за това, че е отбелязал значителен брой от головете си от корнери и други статични положения. От 46-те гола, отбелязани в лигата, 14 са от корнери. Артета отговори на този коментар с острота и увереност.

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

„Чувам точно обратното – в цяла Европа казват, че сме най-вълнуващият отбор. Най-много голове, най-много чисти мрежи, най-много от всичко. Може би имам други източници? Не знам кои са тези хора, които критикуват. Изпратете ми имената, адресите и имейлите им и може би можем да поговорим, но мога да ви дам огромен списък с всички хора, които не мислят така“, каза треньорът на пресконференция. Артета разбира значението на Купата на английската лига за морала на отбора. „Работиш, за да спечелиш много трофеи, и удоволствието, което носи увереност, доверие, вяра, нещо се отваря в теб, и след това искаш още повече. Това е цикъл, който искаш постоянно да повтаряш, и ние все още се опитваме да правим това, а за някои от нашите играчи това ще бъде първият път“, отбеляза испанският мениджър.

Артета потвърди, че Арсенал активно търси заместник на Мерино
Артета потвърди, че Арсенал активно търси заместник на Мерино

Той изрази увереност в отбора и подкрепата на феновете за мача срещу Челси. „Очаквам публиката да бъде същата, каквато е била през целия сезон и през последните няколко сезона – на наша страна. Имахме някои невероятни моменти заедно и трябва да насочим цялата енергия и оптимизъм, които имаме, към това да бъдем заедно на Уембли след няколко седмици“.

Полуфиналната среща-реванш между Арсенал и Челси е днес от 22:00 часа на стадион „Емиратс“. Първият двубой завърши с успех на състава на Артета -3:2.

Снимки: Gettyimages

