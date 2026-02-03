Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не се съгласи с критиците на стила на игра на отбора му. Испанският мениджър твърди, че има „огромен списък с хора“, които смятат отбора му за „най-вълнуващия в Европа“, и отхвърли обвиненията в прекомерно разчитане на статични положения. Арсенал е уверено напът да постигне целите си през сезона - "артилеристите" водят с шест точки в Премиър лийг и се класираха за осминафиналите на Шампионската лига след осем победи в осем мача. Освен това, „артилеристите“ са на крачка от достигане до финала за Купата на Лигата, като водят с 3:2 след първия полуфинален мач срещу Челси. Отборът обаче е критикуван в някои среди за това, че е отбелязал значителен брой от головете си от корнери и други статични положения. От 46-те гола, отбелязани в лигата, 14 са от корнери. Артета отговори на този коментар с острота и увереност.

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

„Чувам точно обратното – в цяла Европа казват, че сме най-вълнуващият отбор. Най-много голове, най-много чисти мрежи, най-много от всичко. Може би имам други източници? Не знам кои са тези хора, които критикуват. Изпратете ми имената, адресите и имейлите им и може би можем да поговорим, но мога да ви дам огромен списък с всички хора, които не мислят така“, каза треньорът на пресконференция. Артета разбира значението на Купата на английската лига за морала на отбора. „Работиш, за да спечелиш много трофеи, и удоволствието, което носи увереност, доверие, вяра, нещо се отваря в теб, и след това искаш още повече. Това е цикъл, който искаш постоянно да повтаряш, и ние все още се опитваме да правим това, а за някои от нашите играчи това ще бъде първият път“, отбеляза испанският мениджър.

Артета потвърди, че Арсенал активно търси заместник на Мерино

Той изрази увереност в отбора и подкрепата на феновете за мача срещу Челси. „Очаквам публиката да бъде същата, каквато е била през целия сезон и през последните няколко сезона – на наша страна. Имахме някои невероятни моменти заедно и трябва да насочим цялата енергия и оптимизъм, които имаме, към това да бъдем заедно на Уембли след няколко седмици“.

Полуфиналната среща-реванш между Арсенал и Челси е днес от 22:00 часа на стадион „Емиратс“. Първият двубой завърши с успех на състава на Артета -3:2.

