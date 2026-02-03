Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал 0:0 Челси

Арсенал 0:0 Челси

  • 3 фев 2026 | 21:17
  • 3106
  • 16
Арсенал 0:0 Челси

Арсенал и Челси играят при резултат 0:0 на "Емиратс" в реванша от полуфиналите на "Карабао Къп". Лидерът в Премиър лийг има предимство след първия мач, след като спечели с 3:2 на "Стамфорд Бридж". "Сините" нямат победа в последните десет издания на това лондонско дерби, а на "Емиратс" са в серия от три поредни поражения.

Единствената загуба на Челси, откакто начело на отбора застана Лиъм Росиниър, бе първият полуфинал с Арсенал. В оставащите шест мача отборът записа победи.

Арсенал е без Букайо Сака, който получи контузия по време на загрявката на мача с Лийдс, и Мартин Йодегор. Нони Мадуеке стартира като дясно крило, а Еберечи Езе започва в халфовата линия. Виктор Гьокереш води атаката, така че Кай Хавертц и Габриел Жезус са на пейката за началото. На вратата застава Кепа Арисабалага.

Рийс Джеймс не е в групата на Челси, но Естевао е включен, след като трябваше да пътува до родината си по семейни причини. Той обаче остава на пейката. Там са и Коул Палмър и Алехандро Гарначо, който отбеляза два гола в първия мач. Лиъм Делап и Жоао Педро започват в атака, като Лъим Росиниър стартира в схема без крила.

Снимки: Gettyimages

