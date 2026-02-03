Сака може да се завърне за дербито на Северен Лондон

Звездата на Арсенал Букайо Сака ще пропусне няколко мача след мускулната контузия в бедрото, която получи по време на загрявката на срещата срещу Лийдс. Английският национал няма да бъде на разположение за днешния реванш от полуфиналите на "Карабао Къп" срещу Челси. Травмата не е сериозна, което вчера потвърди на своята пресконференция и Микел Артета, но въпреки това Сака ще пропусне и двубоите със Съндърланд, Брентфорд и Уигън. Английският национал цели завръщане за дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм на 22 февруари.

Нони Мадуеке, който срещу Лийдс изигра един от най-добрите си мачове с екипа на Арсенал, ще бъде основният заместник на Сака в този период. Габриел Мартинели и Макс Дауман, който е близо до завръщане след контузия, също могат да играят по десния фланг.

Разбира се, тези дати са прогнозни и всичко зависи и темповете на възстановяване на Сака.

Снимки: Imago