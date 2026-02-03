Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Сака може да се завърне за дербито на Северен Лондон

Сака може да се завърне за дербито на Северен Лондон

  • 3 фев 2026 | 18:04
  • 466
  • 0
Сака може да се завърне за дербито на Северен Лондон

Звездата на Арсенал Букайо Сака ще пропусне няколко мача след мускулната контузия в бедрото, която получи по време на загрявката на срещата срещу Лийдс. Английският национал няма да бъде на разположение за днешния реванш от полуфиналите на "Карабао Къп" срещу Челси. Травмата не е сериозна, което вчера потвърди на своята пресконференция и Микел Артета, но въпреки това Сака ще пропусне и двубоите със Съндърланд, Брентфорд и Уигън. Английският национал цели завръщане за дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм на 22 февруари.

Нони Мадуеке, който срещу Лийдс изигра един от най-добрите си мачове с екипа на Арсенал, ще бъде основният заместник на Сака в този период. Габриел Мартинели и Макс Дауман, който е близо до завръщане след контузия, също могат да играят по десния фланг.

Разбира се, тези дати са прогнозни и всичко зависи и темповете на възстановяване на Сака.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

  • 3 фев 2026 | 16:34
  • 4978
  • 10
Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

Барселона пожела финала в Шампионската лига през 2029 година

  • 3 фев 2026 | 16:17
  • 597
  • 2
Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

Оперираха носа на Манчини, той ще може да играе в следващия мач на Рома

  • 3 фев 2026 | 16:16
  • 433
  • 0
Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

Артета не е съгласен с критките: Из цяла Европа твърдят, че сме най-вълнуващият отбор

  • 3 фев 2026 | 16:09
  • 1106
  • 2
Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

Новото попълнение на Рома: Казаха ми, че съм опция и веднага се съгласих, случи се внезапно

  • 3 фев 2026 | 15:54
  • 871
  • 0
Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

  • 3 фев 2026 | 15:22
  • 831
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

Лудогорец 0:0 Левски, битка, нерви и хвърлена фланелка до почивката

  • 3 фев 2026 | 19:11
  • 70459
  • 181
Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

Ботев (Пд) с нова позиция за Око-Флекс: Всяко негово използване в официални срещи се извършва на риск и отговорност

  • 3 фев 2026 | 18:35
  • 6084
  • 16
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 13544
  • 8
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 12588
  • 15
Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

Везенков и Олимпиакос започнаха надлъгването с Дубай

  • 3 фев 2026 | 18:59
  • 3406
  • 0
Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

  • 3 фев 2026 | 18:06
  • 1414
  • 0