Росиниър взел идеята за тактиката при корнерите на Арсенал от анализ в "Би Би Си"

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър опита нестандартен ход, с който да се опита да противодейства на едно от най-силните оръжия на Арсенал - головете след корнери. "Топчиите" стигнаха само до два ъглови удари във вчерашния реванш от полуфиналите на "Карабао Къп". И в двата случая, точно преди изпълнението, трима играчи на "сините" спринтираха към центъра, заплашвайки домакините, че така може да се стигне до много опасна контраатака пред тяхната врата. Арсенал пък трябваше да реагира и да изпрати свои футболисти около централната зона.

Интересното е, че точно такова решение предложи бившият вратар на Манчестър Сити и Нюкасъл Шей Гивън по време на анализа си в известното предаване на "Би Би Си" "Мач ъф дъ дей". Коментирайки победата на Арсенал с 4:0 над Лийдс, Гивън заяви следното в събота вечерта:

"Иска ми се някой да опита нещо различно. Не искам да отнемам заслугите на Арсенал, но виждам едно и също всяка седмица - играчите пренаселват зоната отзад и предизвикват истинска касапница в наказателното поле. При всяко статично положение е същото. Някой може да опита нещо различно, за да спре тази брилянтна форма на атака. Какво могат да направят отборите различно, за да създадат повече пространство? Ако оставят трима напред, Арсенал трябва да остави поне трима, може би четирима играчи назад. Заради това в наказателното поле на защитата това оставя много повече място за защитниците и вратаря. Да, оставя повече място и за нападателите, но всички тези числа предизвикаха толкова много объркване".

Още по-интересното е, че Гивън бе в щаба на Росиниър в Дарби Каунти, което може би е още една причина за това мениджърът на Челси да се довери на идеята му.

