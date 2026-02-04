Артета: Знаехме, че ни чака истинска битка

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира класирането на тима за финала в "Карабао Къп". Снощи "топчиите" надвиха с 1:0 Челси и продължават напред с общ резултат от двата мача 4:2.

„Дали ми хареса? Много, особено краят. Знаехме, че ни очаква истинска битка. Тази устойчивост, това ясно разбиране как трябва да играем... Бяхме много добри в това отношение", сподели Артета.

„На нашия стадион цареше специална атмосфера. Това има огромно значение. Чакахме няколко години, за да стигнем дотук, и със сигурност ще се насладим на финала“, подчерта испанецът.

Съперник на Арсенал в спора за трофея ще е един измежду Манчестър Сити и Нюкасъл.

Снимки: Gettyimages