Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Главният изпълнителен директор на Нюкасъл Дейвид Хопкинсън за първи път коментира информациите от последния ден на зимния трансферен прозорец, свързващи Сандро Тонали с Арсенал. Тогава "Ди Атлетик" разкри, че агентите на халфа са го предлагали на "топчиите". В последния ден от прозореца нямаш как да се стигне до толкова мащабен и неочакван трансфер, но според слуховете през лятото може да има ново развитие в тази посока.
Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл
Запитан дали тези информации са верни, Дейвид Хопкинсън призна: "Нямам идея. Това е нашият отговор. Еди Хау беше прав като каза, че не знае. Аз също не знам. Това, което знам със сигурност, е, че той е суперзвезда и има договор с нас. Сандро не е единственият ни играч, когото други клубове биха желали. Сандро е прекрасен футболист, усмивката му грее всеки ден, когато го виждам, вярвам, че е щастлив тук и ние със сигурност сме щастливи с него", коментира Хопкинсън.