Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

  • 5 фев 2026 | 10:15
  • 559
  • 1
Шеф на Нюкасъл призна, че не знае дали агентите на Тонали са го предлагали на Арсенал

Главният изпълнителен директор на Нюкасъл Дейвид Хопкинсън за първи път коментира информациите от последния ден на зимния трансферен прозорец, свързващи Сандро Тонали с Арсенал. Тогава "Ди Атлетик" разкри, че агентите на халфа са го предлагали на "топчиите". В последния ден от прозореца нямаш как да се стигне до толкова мащабен и неочакван трансфер, но според слуховете през лятото може да има ново развитие в тази посока.

Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл
Агентите на Тонали го предлагали на Арсенал без знанието на Нюкасъл

Запитан дали тези информации са верни, Дейвид Хопкинсън призна: "Нямам идея. Това е нашият отговор. Еди Хау беше прав като каза, че не знае. Аз също не знам. Това, което знам със сигурност, е, че той е суперзвезда и има договор с нас. Сандро не е единственият ни играч, когото други клубове биха желали. Сандро е прекрасен футболист, усмивката му грее всеки ден, когато го виждам, вярвам, че е щастлив тук и ние със сигурност сме щастливи с него", коментира Хопкинсън.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

Монако извади Погба от състава за Шампионската лига

  • 5 фев 2026 | 09:42
  • 1076
  • 0
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

  • 5 фев 2026 | 09:17
  • 3418
  • 4
Белингам след контузията: Животът продължава

Белингам след контузията: Животът продължава

  • 5 фев 2026 | 07:33
  • 2490
  • 7
Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

Салах продължава да гледа към изхода на "Анфийлд"

  • 5 фев 2026 | 06:31
  • 5643
  • 2
Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

Реал Мадрид с все по-малко опции за подсилване на защитата

  • 5 фев 2026 | 05:25
  • 4039
  • 0
ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

ЕС към Инафантино: Жълт картон за ФИФА!

  • 5 фев 2026 | 04:38
  • 4105
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 2205
  • 32
ЦСКА привлича защитник следващата седмица

ЦСКА привлича защитник следващата седмица

  • 5 фев 2026 | 08:08
  • 11395
  • 21
Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

Аталанта застава на пътя на Ювентус скъм 1/2-финала за Купата на Италия

  • 4 фев 2026 | 07:55
  • 4755
  • 2
Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

Два тима от Серия А следели на живо изявите на Майкон срещу Лудогорец

  • 5 фев 2026 | 10:23
  • 1677
  • 2
Новият селекционер на „лъвиците“ дебютира на 3 март

Новият селекционер на „лъвиците“ дебютира на 3 март

  • 5 фев 2026 | 09:53
  • 1397
  • 5
Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

Резервите на Ман Сити не пожалиха Нюкасъл в реванша и уредиха сблъсък с Арсенал на финала

  • 4 фев 2026 | 23:55
  • 21467
  • 17