Росиниър понесе много критики за страхливата си тактика срещу Арсенал, той контраатакува

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър отвърна на критиките на експертни коментатори след загубата от Арсенал (1:0) в реванша от полуфиналите на Купата на лигата. Арсенал влезе в този мач с предимство от 3:2 от вълнуващия първи двубой на "Стамфорд Бридж". Въпреки това, Челси игра значително по-предпазливо на стадион "Емиратс", а Росониър промени тактиката и изведе отбора с петима защитници.

"Сините", които държаха Коул Палмър на пейката през първите 60 минути, не представляваха голяма заплаха в атака, а Арсенал подпечата класирането си за финала на турнира, който ще се проведе на "Уембли", с гол на бившия играч на Челси, Кай Хаверц, в 97-ата минута.

Негативният подход на "сините" предизвика остри коментари от експерти по Sky Sports. Бившият полузащитник на Арсенал Пол Мърсън беше особено остър. Той заяви, че е "изумен" и добави: "Честно казано, не мога да повярвам какво току-що гледах. Челси дори не опита и отпадна по напълно страхлив начин на полуфиналите".

Подобно мнение изрази и бившият ас на Ливърпул Джейми Реднап.

Челси трябваше да рискува. Вярвам, че в съблекалнята ще съжаляват, че не направиха повече, за да опитат да спечелят", заяви Реднап.

Идеята на Росиниър беше да запази мача несигурен и да играе на нервите на домакините с напредването на времето. Това, разбира се, не се изплати и последваха критики заради липсата на офанзивни амбиции. Въпреки това Розениор предложи своя отговор на пресконференцията след мача.

"И аз бях експертен коментатор, лесно е. Лесно е да си умен след всичко. Ако бях тръгнал в атака, пресирал високо и бяхме допуснали два ранни гола, всички щяха да кажат "Какво прави той?". Това е реалността на моята работа. Ако губиш мачове, ще те критикуват, а ако печелиш, тогава си гений", заяви Росиниър.

В интервю за Sky Sports мениджърът на Челси похвали представянето на своя отбор:

Въпреки че резултатът не беше положителен, сигурен съм, че Арсенал знаеше, че ги очаква наистина труден мач, защото не много отбори идват тук, за да покажат ниво на игра като нашето".

По повод този коментар един фен на Челси написа в платформата X: "За каква точно "игра" говориш, Лиъм? Играхме срещу отбор, който нямаше намерение да играе футбол, а ти ни нареди така, сякаш играем за равенство. Каква игра?".

Друг добави: "Игра? Каква игра? Забравил ли е, че това не беше мач от лигата, а елиминационна фаза?".

Трети се съгласи: "Каква игра? Дори не опитахме".

Арсенал ще играе на финала срещу победителя от втория полуфинален сблъсък между Манчестър Сити и Нюкасъл, като в реванша на своя стадион "гражданите" влизат с предимство от 2:0 от първия мач.

Челси се завръща към задълженията си във Висшата лига в събота, когато гостува на последния в класирането, Уулвърхамптън.

Снимки: Imago