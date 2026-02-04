Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Росиниър понесе много критики за страхливата си тактика срещу Арсенал, той контраатакува

Росиниър понесе много критики за страхливата си тактика срещу Арсенал, той контраатакува

  • 4 фев 2026 | 13:18
  • 372
  • 1
Росиниър понесе много критики за страхливата си тактика срещу Арсенал, той контраатакува

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър отвърна на критиките на експертни коментатори след загубата от Арсенал (1:0) в реванша от полуфиналите на Купата на лигата. Арсенал влезе в този мач с предимство от 3:2 от вълнуващия първи двубой на "Стамфорд Бридж". Въпреки това, Челси игра значително по-предпазливо на стадион "Емиратс", а Росониър промени тактиката и изведе отбора с петима защитници.

"Сините", които държаха Коул Палмър на пейката през първите 60 минути, не представляваха голяма заплаха в атака, а Арсенал подпечата класирането си за финала на турнира, който ще се проведе на "Уембли", с гол на бившия играч на Челси, Кай Хаверц, в 97-ата минута.

Негативният подход на "сините" предизвика остри коментари от експерти по Sky Sports. Бившият полузащитник на Арсенал Пол Мърсън беше особено остър. Той заяви, че е "изумен" и добави: "Честно казано, не мога да повярвам какво току-що гледах. Челси дори не опита и отпадна по напълно страхлив начин на полуфиналите".

Подобно мнение изрази и бившият ас на Ливърпул Джейми Реднап.

Челси трябваше да рискува. Вярвам, че в съблекалнята ще съжаляват, че не направиха повече, за да опитат да спечелят", заяви Реднап.

Идеята на Росиниър беше да запази мача несигурен и да играе на нервите на домакините с напредването на времето. Това, разбира се, не се изплати и последваха критики заради липсата на офанзивни амбиции. Въпреки това Розениор предложи своя отговор на пресконференцията след мача.

"И аз бях експертен коментатор, лесно е. Лесно е да си умен след всичко. Ако бях тръгнал в атака, пресирал високо и бяхме допуснали два ранни гола, всички щяха да кажат "Какво прави той?". Това е реалността на моята работа. Ако губиш мачове, ще те критикуват, а ако печелиш, тогава си гений", заяви Росиниър.

В интервю за Sky Sports мениджърът на Челси похвали представянето на своя отбор:

Въпреки че резултатът не беше положителен, сигурен съм, че Арсенал знаеше, че ги очаква наистина труден мач, защото не много отбори идват тук, за да покажат ниво на игра като нашето".

По повод този коментар един фен на Челси написа в платформата X: "За каква точно "игра" говориш, Лиъм? Играхме срещу отбор, който нямаше намерение да играе футбол, а ти ни нареди така, сякаш играем за равенство. Каква игра?".

Друг добави: "Игра? Каква игра? Забравил ли е, че това не беше мач от лигата, а елиминационна фаза?".

Трети се съгласи: "Каква игра? Дори не опитахме".

Арсенал ще играе на финала срещу победителя от втория полуфинален сблъсък между Манчестър Сити и Нюкасъл, като в реванша на своя стадион "гражданите" влизат с предимство от 2:0 от първия мач.

Челси се завръща към задълженията си във Висшата лига в събота, когато гостува на последния в класирането, Уулвърхамптън.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

Двама провалили се кандидати за Тотнъм подготвят рекордна оферта

  • 4 фев 2026 | 10:02
  • 2774
  • 0
Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

Манчестър Сити ще довършва започнатото срещу Нюкасъл

  • 4 фев 2026 | 08:00
  • 2283
  • 0
Интер иска да продължи битката на всички фронтове

Интер иска да продължи битката на всички фронтове

  • 4 фев 2026 | 07:30
  • 2773
  • 0
Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

  • 4 фев 2026 | 07:07
  • 2049
  • 0
Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

  • 4 фев 2026 | 06:53
  • 1496
  • 0
Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

  • 4 фев 2026 | 06:28
  • 1899
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 6810
  • 20
ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

ФИФА свали три от четирите забрани на Берое

  • 4 фев 2026 | 13:04
  • 1959
  • 0
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 18746
  • 86
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 8905
  • 14
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 8567
  • 13
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 2588
  • 2