  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
  Хамбургер 0:0 Байерн, опасни положения и за двата отбора

31 яну 2026 | 19:49

  • 31 яну 2026 | 19:49
  • 1047
  • 0
Хамбургер 0:0 Байерн, опасни положения и за двата отбора

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 в гостуването на Хамбургер ШФ в мач от 20-тия кръг на Бундеслигата. През миналия уикенд баварците претърпяха изненадваща домакинска първа загуба за сезона в първенството от Аугсбург с 1:2 и преднината им пред Борусия (Дортмунд) на върха намаля на 8 точки. През седмицата баварците бързо си върнаха самочувствието с успех в Айндховен в Шампионската лига. Новакът Хамбургер пък няма победа в последните си пет мача и не е никак далеч от опасната зона. Срещата днес е малко по-специална за наставника на Байерн Венсан Компани, който е бивш играч именно на тима от Хамбург.

Логично Байерн е непобеден в последните 20 мача срещу Хамбургер с цели 17 победи и само три ремита, като спечелиха всяка от последните си девет срещи с този съперник. В предишната среща рекордните германски шампиони нямаха никакви проблеми и разбиха съперника си с 5:0.

Наставникът на домакините Мерлин Полцин няма да може да използва контузените Юсуф Поулсен, Фабио Балде и Роберт Глатцел, а крилото Жан-Люк Домпе е наказан от клуба заради шофиране в нетрезво състояние. Атаката на домакините ще води Рансфорд Кьонигсдорфер, а в задни позиции ще му помагат Бейкъри Джата и Фабио Виейра.

Наставникът  на Байерн Венсан Компани все още има някои проблеми, като няма да може да използва контузените Конрад Лаймер и Рафаел Герейро.

Белгиецът прави няколко промени в сравнение с победата над ПСВ Айндховен през седмицата. Логично фигури като Хари Кейн, Майкъл Олисе и Мануел Нойер се завръщат сред титулярите на баварците, а този път на Луис Диас е дадена почивка. Серж Гнабри заменя Джамал Мусиала, а Алфонсо Дейвис и контузеният доскоро Йосип Станишич също отново са сред стартовите 11 на местата на Том Бишоф и Хироки Ито. В защита са най-големите промени за тима, като Ким Мин-Жае пък е предпочетен пред Йонатан Та, който също получава почивка.

Още във 2-рата минута имаше любопитен момент, когато Хари Кейн опита да измъкне топката от вратаря на домакините Даниел Хойер Фернандеш, но игра опасно и го фаулира. В крайна сметка обаче англичанинът не получи картон. Няколко минути по-късно пък бранителят на Хамбургер Лука Вушкович за малко не вкара след корнер, като стреля опасно с глава. В 14-ата минута пък Майкъл Олисе се впусна в характерните си пробиви и стреля, но Хойер Фернандеш успя да избие. Малко след това португалският страж се намеси още по-добре и спаси сигурен гол, като отрази удар отблизо на Ленарт Карл.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

