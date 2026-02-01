Компани: За пръв път ще коментирам съдиите

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани не бе доволен от съдиите в мача с Хамбургер ШФ (2:2). Причината за това бе твърде дългото добавено време, което бе назначено от рефера Харм Осмерс, но той имаше забележки и към други негови отсъждания.

„Ако съдията даде 16 минути добавено време (общо за двете полувремена, бел. ред.), значи нещо се е случило в мача. Откакто съм тук, никога не съм говорил за съдиите, но когато получиш толкова много добавено време, осъзнаваш, че не само 22-мата играчи са повлияли на играта, но и други хора са изиграли роля“, заяви ясно Компани.

Една конкретна ситуация с участието на Хари Кейн предизвика особено недоумение у наставника на Байерн. „За какво получи Хари Кейн жълт картон? Защитникът се подхлъзна, а той показа жълт картон на Кейн. Вярно е, че бях емоционален, просто защото ясни и прости ситуации бяха усложнени от рефера“, допълни наставникът.

След това той защити отбора си след това разочароващо равенство.

„Момчетата изиграха седем мача за 20 дни. Днес направихме равенство, не загубихме, но е жалко. Футболът винаги е сложен. Няма лесни мачове. Знаехме, че ще бъде трудно гостуване. Хамбургер винаги изпълнява добри центрирания, централният защитник беше на добра позиция и вкара гола. Беше добър мач за Бундеслигата, с много интензивност. Но какво да кажа? Видяхте го сами. Имаше общо 16 минути добавено време, а можеха да бъдат и 20-25“, завърши белгиецът.

