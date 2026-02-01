Популярни
  3. Компани: За пръв път ще коментирам съдиите

Компани: За пръв път ще коментирам съдиите

  • 1 фев 2026 | 04:32
  • 215
  • 0

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани не бе доволен от съдиите в мача с Хамбургер ШФ (2:2). Причината за това бе твърде дългото добавено време, което бе назначено от рефера Харм Осмерс, но той имаше забележки и към други негови отсъждания.

„Ако съдията даде 16 минути добавено време (общо за двете полувремена, бел. ред.), значи нещо се е случило в мача. Откакто съм тук, никога не съм говорил за съдиите, но когато получиш толкова много добавено време, осъзнаваш, че не само 22-мата играчи са повлияли на играта, но и други хора са изиграли роля“, заяви ясно Компани.

Една конкретна ситуация с участието на Хари Кейн предизвика особено недоумение у наставника на Байерн. „За какво получи Хари Кейн жълт картон? Защитникът се подхлъзна, а той показа жълт картон на Кейн. Вярно е, че бях емоционален, просто защото ясни и прости ситуации бяха усложнени от рефера“, допълни наставникът.

Байерн с нова грешна стъпка в Бундеслигата след надстрелване в Хамбург
Байерн с нова грешна стъпка в Бундеслигата след надстрелване в Хамбург

След това той защити отбора си след това разочароващо равенство.

„Момчетата изиграха седем мача за 20 дни. Днес направихме равенство, не загубихме, но е жалко. Футболът винаги е сложен. Няма лесни мачове. Знаехме, че ще бъде трудно гостуване. Хамбургер винаги изпълнява добри центрирания, централният защитник беше на добра позиция и вкара гола. Беше добър мач за Бундеслигата, с много интензивност. Но какво да кажа? Видяхте го сами. Имаше общо 16 минути добавено време, а можеха да бъдат и 20-25“, завърши белгиецът.

Снимки: Gettyimages

