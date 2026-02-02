Росиниър: Нямам твърди титуляри, никога не съм работил по този начин

Старши треньорът на Челси Лиъм Росиниър даде повече информация за състоянието на отбора преди утрешния двубой срещу Арсенал. Лондонското дерби е реванш от полуфиналите в Купата на Лигата. "Артилеристите" спечелиха първата среща с 3:2, а това е единствената загуба на "сините" след назначаването на Росиниър, който спечели другите шест мача.

Той разкри, че най-вероятно няма да може да разчита на Естевао, който пропусна двубоя с Уест Хам в събота, тъй като се прибра в родината си Бразилия поради лични причини. "Той преминава през много труден период по лични причини. Няма да го поставям под никакъв натиск", каза наставникът по темата.

🗣️ Liam Rosenior: "I can't speak for other managers in terms of myself. I don't have a best XI. I never have done in all of the clubs that I've worked with.



Why? Because of the demands, the physical demands of the Premier League or Ligue 1 or the Championship now with 46 games.

Росиниър коментира и Джейми Гитънс, който получи контузия срещу Уест Хам и бе сменен през първото полувреме: "Жалко е, защото исках да го пусна като титуляр и исках да покаже какво може. Още не знам колко е сериозна контузията му".

Срещу Уест Хам играчите, които влязоха като резерви, направиха разликата и Челси обърна мача от 0:2 до 3:2. Ронисиър заяви, че ще продължи да прави постоянни ротации: "Нямам най-добри 11. Никога не съм правил подобно нещо в клубовете, в които съм работил. Физическите изисквания на Висшата лига, Лига 1 или Чемпиъншип са огромни и имаш нужда от целия състав. Имаш нужда да използваш играчите по правилния начин. Опитвам се да избера правилния стартов състав, но и резервна скамейка, която ще ни помогне".