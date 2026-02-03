Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще се изправят един срещу друг в 1/2-финален мач-реванш от "Карабао Къп" на 3 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Това е вторият мач между двата тима, който ще определи първия финалист в турнира, след като преди по-малко от месец "артилеристите" победиха "сините" с 3:2 като гости на "Стамфорд Бридж".

Арсенал идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи, едно равенство и една загуба. "Артилеристите" разгромиха Лийдс с 4:0 (31.01.2026) в последния си мач от Премиър лийг, а преди това победиха Кайрат с 3:2 (28.01.2026) в Шампионска лига. Отборът загуби от Манчестър Юнайтед с 2:3 (25.01.2026) в първенството, но преди това постигна победа над Интер с 3:1 (20.01.2026) в европейския турнир. В средата на януари Арсенал завърши наравно 0:0 с Нотингам Форест (17.01.2026).

От своя страна, Челси е в отлична форма с пет поредни победи във всички турнири. "Сините" победиха Уест Хам с 3:2 (31.01.2026) и Кристъл Палас с 3:1 (25.01.2026) в Премиър лийг, а в Шампионска лига надделяха над Наполи с 3:2 (28.01.2026) и Пафос с 1:0 (21.01.2026). Преди това отборът се наложи над Брентфорд с 2:0 (17.01.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал има предимство с две победи и три равенства. Най-скорошната среща между тях бе първият им сблъсък в турнира на 14 януари 2026 г., когато Арсенал победи Челси с 3:2 като гост. В Премиър лийг последните им два двубоя завършиха наравно 1:1 (30.11.2025 и 10.11.2024), а преди това Арсенал постигна две победи - с 1:0 (16.03.2025) и впечатляващото 5:0 (23.04.2024). Тази статистика показва, че "артилеристите" имат психологическо предимство в директните сблъсъци през последните години.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета няма да може да разчита в този мач на получилия тежка контузия в мача с Манчестър Юнайтед Микел Мерино. Освен него от сметките отпада и Макс Доуман. Букайо Сака пък остава под въпрос, но има голям шанс да бъде на терена.

Мениджърът на Челси Лиъм Розениър пък очаква информация за Естевао Вилиан, който е в отпуск по лични причини. Джейми Гитънс е под въпрос заради травма от мача с Уест Хам. От сметките му със сигурност отпадат осин Тосин Адарабиойo, Ромео Лавия, Леви Колуил и Дарио Есуго.