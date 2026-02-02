Популярни
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:15
  • 157
  • 0

Халфът на Арсенал Микел Мерино ще отсъства от терените за продължителен период от време поради сериозна травма. Испанецът е получил фрактура на кост на десния крак.

Контузията е станала в края на мача срещу Манчестър Юнайтед, загубен с 2:3. В близките дни Мерино ще претърпи операция. От клуба се надяват той да успее да се завърне в игра преди края на настоящия сезон.

През тази кампания в Премиър лийг Мерино е изиграл 21 мача, в които е отбелязал 4 гола и е направил 3 асистенции.

"Понякога животът ти праща предизвикателства, когато най-малко ги очакваш. Това е още една възможност да бъдеш силен и да преодолееш трудностите", написа в профила си в Иснтаграм испанският национал.

Няма да е изненада, ако в последните часове на трансферния прозорец Арсенал се опита да привлече негов заместник.

Снимки: Gettyimages

