Родри видя конспирация: Не искат да спечелим титлата, първият гол на Тотнъм стана след явно нарушение

Халфът на Манчестър Сити Родри се оплака от съдийството по време на вчерашното дерби с Тотнъм, което завърши при равен резултат (2:2) и по този начин "гражданите" е отдалечиха на шест точки зад лидера Арсенал. Според носителя на "Златната топка" има настроения срещу Сити заради това, че клубът толкова често печелеше титлата в последните години.

"Не знам как да се чувствам сега, след като видях кадрите. Има явно нарушение при първия им гол. Има причина за използването на ВАР. Ако те не бяха вкарали този гол, вероятно щяхме да спечелим. Това е пореден мач, в който се случва нещо такова. Никога не говоря за съдиите, уважавам изключително много работата им, но те трябва да обръщат внимание на тези неща. Соланке ритна крака на Геи и това е явно нарушение. Не е само днес, а в два, три поредни мача. Не знам защо се случва. Знам, че спечелихме твърде много и хората не искат да печелим отново, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно. Както казва мениджърът, това е невъзможно. Не казвам, че нивото на съдиите тук е лошо, страхотно е... Сега съм един от капитаните и искам да го кажа днес. Чувстваме се малко разстроени от това", заяви Родри в интервю след вчерашния мач с Тотнъм.

‘It’s a CLEAR FOUL! They don’t want us to win.’ 😡



Rodri was left absolutely fuming after believing Spurs’ first goal should not have stood.



