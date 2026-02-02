Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Родри видя конспирация: Не искат да спечелим титлата, първият гол на Тотнъм стана след явно нарушение

Родри видя конспирация: Не искат да спечелим титлата, първият гол на Тотнъм стана след явно нарушение

  • 2 фев 2026 | 13:21
  • 341
  • 1

Халфът на Манчестър Сити Родри се оплака от съдийството по време на вчерашното дерби с Тотнъм, което завърши при равен резултат (2:2) и по този начин "гражданите" е отдалечиха на шест точки зад лидера Арсенал. Според носителя на "Златната топка" има настроения срещу Сити заради това, че клубът толкова често печелеше титлата в последните години.

"Не знам как да се чувствам сега, след като видях кадрите. Има явно нарушение при първия им гол. Има причина за използването на ВАР. Ако те не бяха вкарали този гол, вероятно щяхме да спечелим. Това е пореден мач, в който се случва нещо такова. Никога не говоря за съдиите, уважавам изключително много работата им, но те трябва да обръщат внимание на тези неща. Соланке ритна крака на Геи и това е явно нарушение. Не е само днес, а в два, три поредни мача. Не знам защо се случва. Знам, че спечелихме твърде много и хората не искат да печелим отново, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно. Както казва мениджърът, това е невъзможно. Не казвам, че нивото на съдиите тук е лошо, страхотно е... Сега съм един от капитаните и искам да го кажа днес. Чувстваме се малко разстроени от това", заяви Родри в интервю след вчерашния мач с Тотнъм.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 12:55
  • 33336
  • 8
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 6181
  • 0
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

  • 2 фев 2026 | 06:34
  • 2684
  • 1
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  • 2 фев 2026 | 06:08
  • 3383
  • 2
Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

  • 2 фев 2026 | 05:49
  • 2934
  • 0
Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

  • 2 фев 2026 | 05:22
  • 2644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 12:55
  • 33336
  • 8
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 13123
  • 5
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 15762
  • 10
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 9675
  • 14
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 5833
  • 7
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 48124
  • 34