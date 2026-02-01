Ето как Букайо Сака се контузи на загрявката

Микел Артета заяви, че Букайо Сака „не се е чувствал комфортно“, за да започне като титуляр при разгромната победа на Арсенал с 4:0 над Лийдс Юнайтед, което е довело до решението той да бъде заменен в стартовия състав от Нони Мадуеке.

The moment Bukayo Saka got injured.

pic.twitter.com/qLPgiQtIpD — Forever Arsenal (@ArsenalN10) January 31, 2026

Мадуеке изигра ключова роля в успеха – неговото центриране бе засечено с глава от Мартин Субименди за откриването на резултата, а след това корнерът му бе изчистен от вратаря на Лийдс Карл Дарлоу директно в собствената мрежа за втория гол на „артилеристите“.

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

„По време на загрявката той почувства леко неразположение, не беше комфортно да започне мача, затова веднага взехме решение да направим промяната и да пуснем Нони“, каза Артета след двубоя. „Той беше готов, защото това не се постига за две минути. Начинът, по който се подготвя, как чака своя шанс – мисля, че днес това му се отплати, защото наистина повлия на отбора.“

Артета: Очакванията са да печелим всеки мач, но това само ни мотивира

Кай Хавертц получи първия си старт в Премиър Лийг от година насам, след като Артета остави капитана Мартин Йодегор на пейката за гостуването в Йоркшър.

В събота Арсенал увеличи аванса си на върха в класирането на 7 точки, а решението на Артета да върне Виктор Гьокереш като централен нападател се оказа успешно, след като шведът засече центриране на Габриел Мартинели през второто полувреме и подпечата победата.

В средата на терена голямата изненада беше изборът на Хавертц за сметка на Йодегор, като Габриел носеше капитанската лента. Норвежкият халф обаче замени Хавертц малко повече от 20 минути преди края на срещата.

Източници са съобщили пред ESPN, че Йодегор не е имал контузия и че решението да започне на пейката е било изцяло тактическо.

Следвай ни:

Снимки: Imago