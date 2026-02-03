Нови драми в Саудитска Арабия: Канте последва Роналдо и Бензема и отказа да тренира

Световният шампион Н’Голо Канте е поредният известен футболист от саудитското първенство, който е недоволен от случващото се в клуба си и е отказал да тренира с отбора си Ал-Итихад. В последните дни фигури като Кристиано Роналдо и Карим Бензема също се разсърдиха и отказаха да играят за саудитските си тимове, макар и поради различни причини.

Според ексклузивната информация на журналиста Бен Джейкъбс, в случая 34-годишният Канте е много недоволен от проваления си трансфер във Фенербахче и е отказал да се включи в тренировъчните занимания на сегашния си отбор. Французинът настоява преминаването му при турците да стане факт.

🚨 Exclusive: N'Golo Kanté refused to train today for Al-Ittihad and is still pushing to join Fenerbahçe.



His departure would be a major blow to Al-Ittihad, especially after failing to sign Gustavo Sa.



Ittihad have already lost Karim Benzema to Al-Hilal and can't make any new… pic.twitter.com/eo6GpeYc5V — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2026

По-рано днес истанбулският гранд в официално съобщение обясни защо не успя да привлече Канте, въпреки че всичко изглеждаше договорено. Фенербахче директно обвини Ал-Итихад, че не са си свършили работата и не са въвели необходимите документи в специалната система за трансфери.

Сегашният клуб на Канте обаче вече се раздели с Карим Бензема, който премина в Ал-Хилал, а същевременно не успя да привлече желания нов халф Густаво Са от Фамаликао. Ал-Итихад вече и не може да купува нови играчи, тъй като трансферният прозорец в Саудитска Арабия вече затвори.

Фенербахче обаче все още има време да финализира привличането на Канте, тъй като прозорецът в Турция затваря след три дни - на 6 февруари.