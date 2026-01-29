Консейсао за бойкотиращия Бензема: Горд съм, че тренирам такъв фантастичен играч

Наставникът на Ал-Итихад Сержио Консейсао отказа да коментира информациите относно бойкота на капитана на тима Карим Бензема при днешното равенство 2:2 с Ал-Фатех. Той обаче похвали опитния нападател, за когото се твърди, че не е играл в мача, тъй като е обиден от офертата на клуба за подновяване на изтичащия му договор.

„Ще трябва да питате клуба относно Карим. Тук съм, за да тренирам играчите, да се подготвям за мачовете, да постигам резултати и да печеля титли. Останалото е отвъд моята работа. Това, което мога да кажа за Карим, е, че има 13 гола в 17 мача. Той е отличен професионалист и съм горд, че тренирам такъв фантастичен футболист. Днес не участва в мача, но трябва да призная, че отборът се представи доста добре. Салех Ал-Мухри, който игра, направи добър мач и отбеляза два гола. За националния тим на Саудитска Арабия е добре, че разполага с такъв играч“, коментира Консейсао след двубоя.

Снимки: Imago