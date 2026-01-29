Популярни
  2. Ал-Итихад
Консейсао за бойкотиращия Бензема: Горд съм, че тренирам такъв фантастичен играч

  • 29 яну 2026 | 22:10
  • 1004
  • 0
Наставникът на Ал-Итихад Сержио Консейсао отказа да коментира информациите относно бойкота на капитана на тима Карим Бензема при днешното равенство 2:2 с Ал-Фатех. Той обаче похвали опитния нападател, за когото се твърди, че не е играл в мача, тъй като е обиден от офертата на клуба за подновяване на изтичащия му договор.

Бензема е жестоко обиден, не иска повече да играе за Ал-Итихад
Бензема е жестоко обиден, не иска повече да играе за Ал-Итихад

„Ще трябва да питате клуба относно Карим. Тук съм, за да тренирам играчите, да се подготвям за мачовете, да постигам резултати и да печеля титли. Останалото е отвъд моята работа. Това, което мога да кажа за Карим, е, че има 13 гола в 17 мача. Той е отличен професионалист и съм горд, че тренирам такъв фантастичен футболист. Днес не участва в мача, но трябва да призная, че отборът се представи доста добре. Салех Ал-Мухри, който игра, направи добър мач и отбеляза два гола. За националния тим на Саудитска Арабия е добре, че разполага с такъв играч“, коментира Консейсао след двубоя.

Imago

