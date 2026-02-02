Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдиха се информациите, че Кристиано Роналдо няма да играе в днешния мач на Ал-Насър от първенството на Саудитска Арабия. Нападателят, който тази седмица ще навърши 41 години, не е в групата за гостуването на Ал-Рияд, което започва в 17:15 часа.
Според слуховете голаджията е обявил бойкот, защото смята, че неговият тим не получава достатъчно помощ на трансферния пазар за сметка на Ал-Хилал.
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот
От Ал-Насър дори споделиха снимка, на която се вижда, че капитан на отбора днес ще бъде Султан Ал-Ганам, при положение че именно Роналдо носи лентата.