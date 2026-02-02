Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

  • 2 фев 2026 | 16:11
  • 636
  • 1
Потвърдено: сърдитият Роналдо няма да играе днес

Потвърдиха се информациите, че Кристиано Роналдо няма да играе в днешния мач на Ал-Насър от първенството на Саудитска Арабия. Нападателят, който тази седмица ще навърши 41 години, не е в групата за гостуването на Ал-Рияд, което започва в 17:15 часа.

Според слуховете голаджията е обявил бойкот, защото смята, че неговият тим не получава достатъчно помощ на трансферния пазар за сметка на Ал-Хилал.

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

От Ал-Насър дори споделиха снимка, на която се вижда, че капитан на отбора днес ще бъде Султан Ал-Ганам, при положение че именно Роналдо носи лентата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

Адаши от Дания с опит в Бундеслигата са фаворити за нов треньор на Вердер

  • 2 фев 2026 | 16:10
  • 363
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52593
  • 12
Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

Лацио приготви 30 милиона за италиански национал, но получи отказ от Интер

  • 2 фев 2026 | 16:05
  • 408
  • 0
Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

Манчестър Сити праща Калвин Филипс в Чемпиъншип

  • 2 фев 2026 | 15:47
  • 691
  • 0
Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

Крило на Астън Вила ще стане съотборник на Росен Божинов в Пиза

  • 2 фев 2026 | 15:32
  • 477
  • 0
Шефовете на Гьозтепе подкрепиха Мъри: отказаха над 20 млн. евро, за да не развалят отбора

Шефовете на Гьозтепе подкрепиха Мъри: отказаха над 20 млн. евро, за да не развалят отбора

  • 2 фев 2026 | 15:06
  • 8811
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 9892
  • 42
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 17347
  • 36
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52593
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 2469
  • 12
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 20692
  • 9
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 22071
  • 12